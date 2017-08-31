Эксперты: массовый адмпривод на досрочное голосование – основная проблема выборов в Алтайском крае.

31.08.2017

Такой вывод сделали участники круглого стола в Барнауле, прошедшего 30 августа с участием руководителя экспертной группы при председателе Центризбиркома Андрея Бузина. Организованная местным отделением движения в защиту прав избирателей Голос дискуссия началась в один день и час с досрочным голосованием на назначенных на 10 сентября в Алтайском крае массовых местных выборах.

В качестве основной проблемы этих выборов, существенно искажающей свободное волеизъявление избирателей, участники дискуссии единодушно назвали организованный властями в Алтайском крае массовый административный привод зависимых избирателей на досрочное голосование.

Вероятно, что привод избирателей курируется созданной в этом регионе под эгидой краевых властей системой нелегально действующих параллельных избиркомов – т.н. "административных штабов", о значимой роли которых в выборах на Алтае недавно с тревогой заявлял Голос.

О том, что до 50% избирателей Барнаула охвачены организованной чиновниками кампанией принудительного привода, заявил в ходе дискуссии депутат Заксобрания Алтайского края Владислав Вакаев (СР). Эта цифра возникла по итогам встреч кандидатов в депутаты от его партии с избирателями – до половины участников собраний в краевом центре высказывались о том, что их вынуждают идти на досрочное голосование, чтобы отдать голос за поддерживаемых властью претендентов на депутатские кресла. Прежде всего, заявил депутат, жертвой кампании давления на избирателей стали на Алтае бюджетники – при этом чаще всего слышны жалобы от работников больниц и детсадов. Активно идет давление на работников предприятий, зависимых от власти в связи с работой в коммунальной сфере – массовые сообщения о приводе идут от работников горэлектротранспорта и управляющих кампаний Барнаула. Ведется также попытка мобилизовать на управляемое голосование на досрочных выборах пенсионеров – Вакаев сообщил о том, что для этого задействованы соцработники краевого Министерства труда и соцразвития. В Барнауле наиболее гипертрофированные формы кампания принуждения приняла в Октябрьском районе, утверждает депутат. Главой администрации этого района является бывший героем ряда коррупционных и рейдерских скандалов отставной генерал МВД Вячеслав Новиков, имеющий репутацию доверенного партнера управляющего краем тандема - губернатора Александра Карлина и его первого зама Сергея Локтева. Здесь, по данным депутата, развернута кампания тотального привода на выборы через все работающие в районе частные предприятия.

Заявление законодателя поддержал принявший участие в дискуссии участник выборов гордуму Барнаула, главврач негосударственного поликлинического центра травматологии и ортопедии Константин Смазнев. Он озвучил данные, оперативно поступившие ему от наблюдателей с открывшихся одновременно с дискуссией для досрочного голосования избирательных участках. Наблюдатели сообщили о наплыве избирателей "большем чем в день выборов", досрочно голосовать массово идут бюджетники, проводимые экзит-поллы сообщают о том, что все они говорят о голосовании за Единую Россию.

Выводы о массовом принуждении избирателей в Алтайском крае попытались опровергнуть представители Единой России и ЛДПР – Константин Малышев и Евгения Боровикова. Активно поддерживавшие друг друга представители сложившейся в последние годы неформальной межпартийной коалиции убеждали, что ситуация в крае в норме. Привод избирателей неопасен, так как в кабинке для голосования нет механизма принуждения, резюмировала в этой связи г-жа Боровикова.

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