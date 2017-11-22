Эксперты: Карлин – по-прежнему худший из губернаторов в Сибири.

22.11.2017

Очередной независимый экспертный рейтинг свидетельствует о том, что губернатор Алтайского края Александр Карлин прочно сохраняет позиции самого проблемного среди глав регионов в Сибири и одного из наиболее проблемных губернаторов в России.

Об этом свидетельствует вышедший на днях очередной рейтинг глав сибирских регионов Центра развития региональной политики (на ноябрь 2017 года). Худший балл среди сибирских губернаторов в нем ожидаемо получил возглавляющий 13-й год Алтайский край Александр Карлин. При этом предельно низкие оценки алтайского губернатора носят универсальный характер: они одинаковы как в сфере оценке экспертами его личных качеств, потенциала и манеры поведения, так и для объективных показателей ситуации в регионе.

Почти столь же скептически авторы рейтинга оценивают перспективы главы соседней Республики Алтай Александра Бердникова (оценивая его личный потенциал при этом все-таки ощутимо более высоко).

В этой связи они дают такой прогноз политического будущего "двух Алтаев"": "Есть вероятность, что смена главы субъекта произойдет одновременно со сменой главы соседнего региона – Алтайского края, где схожие низкие электоральные показатели. В дальнейшем эти два региона, возможно, объединятся в более крупный субъект, с выделением РА в отдельную автономию с туристическим кластером. Для этих целей сюда могут быть назначены молодые «технократы», чьей задачей станет подготовка этой концепции".

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