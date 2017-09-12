Эксперты и политики оценивают выборы в Алтайском крае как предельно грязные и заявляют о непризнании их итогов.

12.09.2017

Лидеры двух парламентских партий – ЛДПР и СР - по итогам массовых местных выборов 10 сентября выступили с оценками прошедшей в Алтайском крае кампании как предельно грязной. «Мы всей партией готовы подписаться о непризнании выборов в Алтайском крае», — цитирует в этой связи заявление Владимира Жириновского Парламентская газета.

Ему вторит лидер СР Сергей Миронов. "Несмотря на то, что явка низкая, в Алтайском крае в Барнауле на выборах в горсобрание более 30% избирателей проголосовали досрочно. И это жульничество. Стыдно должно быть председателю краевого избиркома", – заявил он на пресс-конференции в Москве по итогам выборов. По словам Миронова, есть свидетельства того, как воспитателей детских садов, преподавателей школ, сотрудников больниц, муниципальных служащих в Барнауле заставляли голосовать за "Единую Россию". "Цитата бюджетника: нас гонят, как скот, заставляя голосовать за "Единую Россию". Не могу его назвать, его сразу уволят с работы", – резюмировал лидер СР.

Негативные оценки политтехнологов алтайской выборной кампании публикует Коммерсант. Их авторы осторожно пытаются обойти вопрос о том, кто является реальным виновником этих нарушений, однако однозначно оценивают ее как предельно грязную. По мнению политтехнолога Андрея Трошкина, «Барнаул стал лидером скандальной повестки на выборах в Сибири не только из-за высокой „досрочки“ и явочных проектов, связанных с подкупом избирателей, но и мощной волной домашнего голосования». По словам политолога Игоря Украинцева, местные политтехнологи задействовали все возможные механизмы привлечения избирателей на участки, в том числе мобилизацию сторонников на досрочное голосование. «И при всем этом явка низкая. На наш взгляд, это была одна из самых грязных кампаний в Сибири. В остальных местах хотя бы видимость цивилизованности выборного процесса создавалась. Здесь участники пустились во все тяжкие. И это их не красит. При таком раскладе дальше в Барнауле явка на выборах будет еще меньше. Поскольку информация о возможных нарушениях на выборах вызывает у людей раздражение и отторжение»,— заключил Украинцев.

Накануне об изучении информации о нарушениях на выборах в Алтайском каре заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, допустившая при этом даже принятие решения об отмене их итогов в Барнауле.

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