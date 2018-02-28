Экспертные оценки показывают явку на мартовских выборах в Алтайском крае в 54,6%, результат Путина – в 36,7%.

28.02.2018

Результаты экспертного опроса РИА ФедералПресс по ожидаемым итогам выборов 18 марта показали, что явка и уровень ожидаемого голосования за Путина в Алтайском крае могут оказаться существенно ниже средних показателей по России.

Начатый 18 февраля агентством экспертный опрос читателей по поводу ожидаемых итогов выборов на сегодня единственный (по крайне мере, среди жителей Алтая), в открытом режиме пытающийся предсказать результаты электорального процесса (в рамках опроса собираются данные по всем регионам России). По имеющимся данным, на сегодня ни одна из действующих в Алтайском крае организаций парламентских партий не проводила традиционного опроса общественного мнения. Собранные данные также свидетельствуют о том, что для организации подобного опроса не привлекались и специалисты алтайского вузовского сообщества. Несколько дней назад о проведении своеобразного опроса заявил Ситуационный центр при местном губернаторе, однако собранные там данные не доступны ни для кого, кроме высшего руководства Алтайского края.

По состоянию на 28 февраля ФедералПресс на основе заполненных анкет заявляет о сводном прогнозе явки избирателей на выборах 18 марта в Алтайском крае в 54,6%. Это существенно ниже аналогичного прогноза явки по всей России – на эту же дату он оценивается в 63,4%.

Еще более скромной выглядит среди жителей одного из беднейших российских регионов популярность кремлевского лидера. Сводный прогноз результата Владимира Путина в Алтайском крае оценивается лишь в 36,7%. Здесь отрыв от цифры прогноза результатов Путина (в целом по России) еще выше – они оцениваются в 55,2%.

На 27 февраля в опросе приняло участие 3210 человек, он продлится до 12 марта.

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