Эксперт подозревает Минздрав Алткрая, что одна из его больниц имеет лишь виртуальный статус.

17.04.2019

Известный в Алтайском крае эксперт в области медицины и управления, Сергей Шуленин 17 апреля заявил том, что в структуре регионального Минздрава существует в статусе действующей как минимум одно больничное учреждение, в реальности уже несколько лет фактически закрытое властями этого региона.

Шуленин в прошлом возглавлял на Алтае медицинское учреждение (одну из ЦРБ), номинировался на пост главы крупного муниципального образования.

По словам эксперта, речь идет о КГБУЗ «Николаевская туберкулезная больница Поспелихинского района». Виртуальная больница, утверждает Шуленин, никогда не имела лицензию на медицинскую деятельность, больше года не занимается медицинской деятельностью, но по открытым источникам значится на сегодня как действующая организация.

"На сайте краевого Минздрава размещена информация, что больницу возглавляет главный врач Самсонов А.П. и указан контактный телефон 8(38556) 24-6-63, по которому два дня пытался дозвониться, но безуспешно.

Один из жителей села Николаевка по телефону сообщил, что больница закрыта и не работает два или три года, а с осени прошлого года работают только сторожа. Эти данные подтверждаются тем фактом, что больные из больницы были переведены на лечение в другие противотуберкулезые учреждения края. Так в Лебяженскую туберкулезную больницу было переведено 8 человек и передан на баланс легковой автомобиль", - делится общественник обстоятельствами проведенного им расследования.

Подозрения общественника выглядят обоснованными. Виртуальная больница в алтайской глубинке действительно указана в настоящее время как одна из 34-х подведомственных краевому Минздраву действующих региональных больниц.

В связи со вскрывшейся информацией Сергей Шуленин высказывает подозрения о том, что в рамках проекта "виртуальной больницы" могли иметь место масштабные противоправные манипуляции с бюджетными средствами с участием чиновников краевого правительства.

"С какой целью Минздрав содержит неработающую больницу как действующую? Главный врач, если числится, то незаконно получает заработную плату. Сколько еще человек продолжают числиться в штате? Финансировалась ли больница в рамках госзадания на лечение больных? Вопросов больше, чем ответов. На самый главный вопрос, а не «отмывают» ли некоторые чиновники деньги через эту «больницу – призрак» и кто они – должны ответить компетентные органы ," – задается вопросом автор расследования.

Позиция Минздрава Алтайского края по данному вопросу пока неизвестна, также нет данных и о реакции силовиков на обращение общественника.

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