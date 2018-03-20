Эксперт по теории заговоров из Парижа признает теперь себя не наблюдателем ОБСЕ, а представителем российских властей.

20.03.2018

Выступивший уже вечером 18 марта в Алтайском крае с восторженными оценками завершившийся в этот день процедуры по продлению полномочий кремлевского лидера Жан-Мишель Верноше (Jean-Michel Vernochet, псевдоним- Denys Rousselot), выдаваемый краевым правительством за международного наблюдателя из состава Миссии ОБСЕ, сообщил о том, что реально он представлял на выборах здесь сами российские власти. После скандала, в ходе которого миссия ОБСЕ заявила о том, что не имеет такого человека в своих списках, вечером 20 марта по этому поводу было организовано специальное интервью самозванца издаваемому в Барнауле проправительственному сайту, имеющему репутацию близкого к действующему здесь провластному экстремистскому подполью.

В интервью г-н Верноше сообщил о том, что его поездка наблюдателем на выборы в Алтайский край была организована российскими властями, каковые он здесь и представлял.

На снимке пресс-службы правительства Алтайского края Жан-Мишель Верноше выступает с восторженной оценкой завершившейся 18 марта кампании по продлению полномочий кремлевского лидера.

"Вы были приглашены наблюдателем на выборы от ГосДумы РФ. Приятно ли было такое предложение?

– Для меня это была привилегия быть приглашенным в государственную Думу Российской Федерации, наблюдать за историческими выборами Президента РФ. Для меня появился шанс поехать в глубинку России. Увидеть выборы на Алтае, чтобы об этом потом написать", - сообщил он.

Действительно, группа из 243-х политиков, рекрутированных в основном из стран Европы, была привлечена структурами Госдумы РФ на неоглашаемых условиях на выборы 18 марта. Руководство Думы называет их "независимыми международными наблюдателями, приглашенных Госдумой РФ, за проведением выборов президента России". Восемь таких "наблюдателей" от российских властей, например, в ближайшее время должны дать специальную пресс-конференцию в ИТАР-ТАСС.

70-летний французский "специалист по теории заговоров" (как его представило правительство Алтайского края), однако, в состав участников пресс-конференции не попал. Впрочем, и в высказываниях с оценками выборов близкому к властям алтайскому проэкстремистскому сайту он был гораздо более осторожен. По горячим следам выборов, в частности, он категорично заявлял: "Соблюдены абсолютно все аспекты, все детали, все демократические процедуры исполнены". Теперь же попавший в центр скандала французский мистификатор был более умерен. "Говоря о выборах, хочу сказать, что было очень много строгих процедур. Они, несмотря на всю их сложность, были соблюдены," – заявил он.

Информационные манипуляции с участием власти, к слову, являются для г-на Верноше, своего рода профессиональной специализацией. В прошлом он даже вел на эту тему курсы в Парижской школе журналистики (ESJ), сосредоточенные на проблемах манипуляции с информацией и утечках в ведущие СМИ в рамках "государственной политики дезинформации". А в последние годы, вероятно, решил конвертировать эти знания во взаимовыгодную практику - он активно привлекался прокремлевскими пропагандистскими изданиями в качестве автора комментариев, оправдывавших различные сомнительные операции Кремля.

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