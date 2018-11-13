Экс-кандидата в губернаторы Алткрая Крылова вызвали в СКР по сообщению о похищении человека.

13.11.2018

14 ноября экс-кандидата в губернаторы Алтайского края, бизнесмена Андрея Крылова вызвали в подразделение краевого СУ СКР "для дачи объяснений по сообщению о похищении в составе группы лиц Платунова Е.В."

Копию эксклюзивно полученной от окружения авторитетного предпринимателя повестки СКР 12 ноября оперативно распространил в соцсетях молодой активист Алексей Линник.

Сообщения в соцсетях о возможной причастности Крылова к деятельности одной из действовавших в 90-е годы в Барнауле банд стали появляться после того, как ранее малоизвестный предприниматель неожиданно получив сотни депутатских голосов, зарегистрировался на выборах губернатора Алтайского края в сентябре 2018 года. Их автором был известный на Алтае краевед и журналист, редактор сайта altkprf.ru Евгений Платунов.

Сам Крылов, комментируя эти подозрения, признал тогда, что действительно был хорошо знаком с Платуновым , учился с ним в школе, а в 90- вместе "работал". Однако, свое участие в эпизоде нападения на Платунова банды рэкетиров он отрицал. Крылов заявил, что в те годы он сам платил бандитам - "в какой группировке я мог состоять?", и резюмировал призывом "Пусть пишет заявление в полицию!"

Вскоре после этого, 3 сентября был опубликован подробный рассказ Платунова об обстоятельствах его похищения в 1992 году бандой, руководимой, по его словам, Крыловым.

А спустя 2,5 месяца СКР начал формальную проверку обстоятельств этого инцидента.

Экс-кандидат в алтайские губернаторы, однако, по-видимому, сохраняет в этой ситуации оптимистичное настроение. В публикации г-на Линника сообщается о том, что сам Крылов не готов сегодня давать по этому вопросу какие-то комментарии. Однако там содержится также и ссылка на заявление оставшегося анонимным юриста о том, что "сроки исковой давности по подобным сообщениям давным-давно прошли, т.к. составляют не более 15 лет, и не имеют какой-либо перспективы".

Евгений Платунов пока для комментариев недоступен – в минувшие выходные он уехал в Хакасию для работы на выборах губернатора этого региона.

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