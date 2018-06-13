Экс-губернатор Алтайского края Карлин: в сенаторское кресло или за решетку?

13.06.2018

В медийной сфере и соцсетях активно обсуждают различные варианты будущего экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина (и ушедшего одновременно с ним партнера по управлению регионом, бывшего первого заместителя губернатора Сергея Локтева).

Ряд информированных столичных изданий утверждают, ссылаясь на источники в Кремле о том, что г-ну Карлину якобы вскоре будет предложен пост члена Совета Федерации от губернатора Алтайского края. В частности, об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления от двух источников, близких к администрации президента, и подтверждение от источника в Совфеде.

Там он предположительно должен сменить своего бывшего заместителя Михаила Щетинина, который ныне представляет в верхней палате российского парламента алтайского губернатора и возглавляет там комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Источник РБК в Совфеде предположил, что Карлин «унаследует» и этот пост. «В аграрной политике он разбирается, пост достойный, а бывший глава региона не может же быть простым сенатором. Разговоры такие ведутся» , — сказал он.

Сами Карлин и Щетинин, впрочем, не ответили на звонки и запросы РБК.

И похоже, что это не случайно - в сложившейся ситуации новое назначение отставника еще явно не является предрешенным. Так, своими сомнениями в адрес Карлина с РБК поделился политолог Константин Калачев. «Его былые покровители либо вышли в тираж, либо в нем разочаровались, либо им не до него. Но и это [назначение] возможно, а секрет его непотопляемости еще предстоит изучить», - прокомментировал он ситуацию вокруг вероятности возврата Карлина на госслужбу.

Впрочем, судьба алтайского тандема, имеет шансы заинтересовать и местных силовиков . Так, в Барнауле сейчас развивается скандал вокруг рождающей подозрения в коррупции недавней крупной сделки, выведшей из собственности края дорогостоящее имущество. В соцсетях на Алтае в этой связи регулярно высказывают подозрения в том, что переданный под коммерческую застройку в ее рамках доверенным бизнес-партнерам управлявшего краем тандема стадион Локомотив мог быть связан с личной заинтересованностью в этом гг. Карлина и Локтева.

Провести полноценное расследование этих имеющих криминальные признаки подозрений призвала прокурора Алтайского края Якова Хорошева действующая здесь организация партии Яблоко. А 9 июня такое же обращение лидер местных яблочников Александр Гончаренко направил и в краевое управление СКР.

В нем он просит провести проверку на предмет признаков фиктивности присоединения ОАО «Алтайполиграфсервис» к ОАО «Победа», наличия цели намеренного вывода помещений и земельного участка стадиона «Локомотив» из-под управления Комитета по управлению государственным имуществом Алтайского края.

Тем временем, популярный Телеграм-канал Незыгарь сообщил о том, что партнер экс-губернатора Сергей Локтев сразу же после отставки якобы покинул Россию при обстоятельствах, позволяющих квалифицировать это как бегство.

"Локтев уже несколько дней как находятся за пределами нашей Родины. На всякий случай. Официальная версия - на лечение. Деньги, по разным данным более $1 млрд, были ими успешно выведены через сеть подставных структур в Венгрию, Германию, Швейцарию и Индонезию, где вложены в недвижимость и предприятия сферы услуг. Теперь все их заботы сосредоточены только на одном - не попасть в международный розыск," – сообщает Незыгарь.

По данным канала, местные силовики, не сдерживаемые более потерявшим актуальность запретом на расследование криминальных подозрений в отношении высокопоставленных членов команды Карлина, "получили необходимые указания и уже открыли заветные папочки". Он также называет и фамилию еще одного вероятного фигуранта ожидаемых антикоррупционных расследований – сити-менеджера Барнаула Сергея Дугина, характеризуя бывшего члена губернаторского кабинета как "ставленника Локтева".

В этой связи Незыгарь прогнозирует, что ставшему врио губернатора в Алтайского края Виктору Томенко будет в этой ситуации непросто подтвердить свои полномочия в ходе избирательной кампании, которая должна завершиться в сентябре. "На этом фоне Томенко на выборах в сентябре будет оказана воистину всенародная поддержка," – иронизирует канал.

В этой связи кандидатура Карлина в качестве губернаторского представителя в Совфеде, которая должна быть открыто названа в ходе этой кампании, может оказаться для Томенко неприемлемо токсичной (тем более, что она выглядит скорее навязанной ему клерками кремлевского ведомства внутренней политики).

Коллаж - Василия Сташко.

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