Экс-депутат Мастинин заявляет о том, его пытались убить в рубцовской колонии.

03.07.2017

Отбывающий срок за мошенничество бывший депутат Заксобрания Алтайского края Александр Мастинин через своего адвоката 3 июля распространил в СМИ заявление о попытке убить его со стороны группы заключенных имеющей репутацию образцовой колонии в Рубцовске, где он находится.

Инцидент с нападением произошел в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю (эта колония получила известность после того, как туда на недолгое время был переведен политзаключенный Ильдар Дадин) 26 июня около 11 часов. На Мастинина, находившегося в карантинном отделении, напали четверо осужденных, которые не должны были там находиться.

"Мастинина, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем, пытались задушить (чтобы, возможно, выдать последствия за приступ заболевания). Помещение, в котором было совершено нападение оборудовано аудиовидеонаблюдением. Однако, до сих пор не понятно, зафиксировано ли надлежащим образом случившееся, предприняты ли какие-то действия руководством колонии по факту нападения, проводилось ли разбирательство и сообщено ли о совершенном преступлении в правоохранительные органы, так как потерпевший Мастинин в первые дни после инцидента опрошен не был, а вместо полноценного медосвидетельствования для определения причиненных повреждений и фиксирования следов преступления, у экс-депутата сняли лишь показания электрокардиограммы", - рассказывает адвокат Елена Фогель, 29 июня посетившая своего клиента в колонии.

Мастинин, вернувшись 23 июня со следственных действий (происходивших за пределами региона) находился «на этапке» (карантинном отделении) колонии, в котором могут находиться лишь прибывшие туда осужденные для медицинского освидетельствования и наблюдения на срок до 15 суток. Нахождение иных осужденных, отбывающих наказание в колонии в данном помещении без разрешения администрации ИУ запрещено. Однако, в день инцидента туда как-то проникли четверо осужденных. Их фамилии известны и указаны в обращении адвоката в официальные инстанции, однако в заявлении для СМИ они опущены.

Осужденный К. стал словесно оскорблять Мастинина, провоцируя конфликт, после набросился на экс-депутата, схватил его за левую руку, вывернул ее назад, пытаясь сломать, затем схватив его сзади за шею начал его душить. Мастинин не мог оказать ему сопротивления, так как К. находился сзади, от удушья он стал оседать и в этот момент К. ослабил хватку и Мастинину удалось вывернуться из «смертельных объятий». Нападение со стороны К. продолжалась на протяжении 3-5 минут, трое других участников наблюдали за происходящим не вмешиваясь, предположительно (со слов экс-депутата), чтобы в случае борьбы и активных действий с его стороны, обвинить именно его в нападении, о чем дать нужные свидетельские показания.

Александр Мастинин через своего адвоката озвучил свое убеждение, что это было нападение с целью убийства. Ранее, в марте 2017 года, медицинской службой ИК-5 у него уже были диагностированы серьезные проблемы со здоровьем. Мастинин неоднократно обращался с жалобами на боли в сердце и у экс-депутата была диагностирована мерцательная аритмия и гипертония еще в феврале-марте этого года. Возможно, на это и был расчет нападавших – чтобы возможные последствия нападения выдать за приступ заболевания, предполагает пострадавший.

Экс-депутат Александр Мастинин уверен, что информацию сообщенную им легко проверить, и убедиться, что его обвинения неголословны. Его адвокат передает информацию со слов подзащитного, что помещение в котором произошло нападение оборудовано аудиовидеонаблюдением, возможно, именно поэтому (не только по причине сопротивления) нападавшие не довели свой умысел до конца.

Трансляция с камеры, установленной в помещении, где произошло нападение на экс-депутата, идет в он-лайн режиме. Дежурный должен был сразу поднять тревогу, незамедлительно вызвать сотрудников колонии на место происшествия, после составить рапорт руководству колонии с целью принятия последующих действий, видеозапись должна быть изъята, по результатам разбирательства должно быть сообщено в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по факту покушения на убийства либо наличии признаков иного преступления.

Однако, об указанных действиях (осуществлены они или нет) адвокат экс-депутата информацией пока не располагает. Сотрудники на место происшествия во время конфликта вызваны не были (хотя нападение продолжалось почти пять минут), с 26 по 29 июня Александр Мастинин как потерпевший так и не был опрошен, возможно, никаких разбирательств на территории колонии до сих пор не проводится. Непонятно инициировано ли обращение руководством колонии в правоохранительные органы или они решили скрыть ЧП, резюмирует адвокат.

Полноценного медицинского освидетельствования Александра Мастинина тоже не проводилось, хотя это было необходимо чтобы зафиксировать причиненные телесные повреждения, определить состояние его здоровья. После нападения были сняты только показания электрокардиограммы (что косвенно подтверждает наличие инцидента, на которое руководство колонии хоть как-то было вынуждено отреагировать). Впрочем, результаты ЭКГ экс-депутату на момент встречи с адвокатом были неизвестны.

Александр Мастинин убежден, что нападение на него было попыткой убийства и надеется что случившееся все-таки будет расследовано, а причины и заказчик этого нападения будут выявлены. Возможно, если все-таки расследование инцидента будет проведено должным образом, мы получим ответы на вопросы экс-депутата – кто стоит за этим покушением и кому была бы выгодна смерть Мастинина? – отмечает Елена Фогель.

На фото: Мастинин в зале суда перед оглашением приговора.

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