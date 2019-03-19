Единороссы в гордуме Барнаула готовятся отменить требование сохранять в парках 80% площади под зеленью.

19.03.2019

О намерении составляющих большинство в гордуме Барнаула представителей Единой России отметить норму, требующую сохранять в парках краевого центра 80% площади под зелеными насаждениями (травой, деревьями и кустарниками) стало известно по итогам проведенного накануне в БГД заседания рабочей группы.

В совещании, прошедшем под председательством депутата-единоросса Сергея Струченко, также приняли участи чиновники горадминистрации и руководителя трех коммерческих развлекательных парков - «Лесная Сказка» (Сергей Писарев), «Солнечный ветер» (Роман Романов) и «Эдельвейс» (Анатолий Романов).

Основным вопросом совещания было обсуждение положения о парках культуры и отдыха Барнаула. Оказывается, еще в феврале этот документ был по-тихому вынесен для принятия на сессию БГД. Однако, по требованию депутатов от ЕР, его принятие было отложено. "По мнению депутатов фракции, в документе, переработанном с учетом рекомендаций Минстроя России, не были учтены все потребности представителей индустрии развлечений", - говорится в появившейся 19 марта публикации на официальном сайде гордумы.

В ходе прошедшего сейчас совещания "потребности представителей индустрии развлечений" были учтены гораздо более полно.

Среди того, что обращает внимание в первую очередь, это рекомендация бизнесменов "уйти от предлагаемой цифры сохранения травяного покрова, древесно-кустарниковой растительности, составляющей не менее 80% от общей площади парка".

Судя по тексту официальной публикации, они настаивали на существенном снижении этой нормы. «В России есть парки, где соотношение насаждений составляет 30% на 70%, есть – 50% на 50%», - цитирует в этой связи офсайт БГД заявление директора ООО «Оператор» (парк «Солнечный ветер») Романа Романова.

Сомнительное пожелание встретило у представителей городских властей понимание.

«В течение 10 дней юридические службы подготовят проект решения с учетом замечаний, высказанных членами рабочей группы. После мы соберемся и вновь обсудим документ для рекомендации вынесения проекта решения: сначала на рассмотрение профильным комитетом гордумы – по социальной политике, а затем и на ближайшем заседании городской Думы», - приводит сайт БГД финальное заявление депутата Струченко.

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