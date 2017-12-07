Единороссы Алтайского края заявили о мобилизации для повышения привода избирателей на выборы Путина.

07.12.2017

Лидер Единой России в Алтайском крае Александр Романенко "объявил мобилизацию", сообщает 7 декабря партийный сайт ЕР. Единственной содержательной целью мобилизационной кампании партийный лидер при этом он заявил необходимость повысить цифры привода избирателей на президентские выборы Путина в марте 2018 года.

"Решение Владимира Путина идти на выборы в 2018 году для единороссов Алтайского края – сигнал к мобилизации сил. Решение Президента идти на выборы ставит перед нами серьезную цель: не просто обеспечить уверенное большинство будущему кандидату, но и сделать это в условиях высокой явки избирателей", - цитирует высказывание Романенко партийная пресс-служба.

Ранее СМИ сообщали о поставленной Кремлем перед управляющими российскими регионами командами задачей обеспечить 70-процентное голосование за Путина при 70-процентной явке на выборы.

Вероятно, ситуация в Алтайском крае в этом отношении может вызывать у единороссов тревогу – так, в сентябре 2016 года на выборах в российский парламент ЕР получила здесь самый низкий процент голосов в стране.

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