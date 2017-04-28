Единороссовский субботник: образовательное ведомство подозревают в незаконной мобилизации школьников.

28.04.2017

В Алтайском крае все более разгорается скандал вокруг агитационной деятельности местной Единой России. Не так давно поставившая во главе своих исполкомов в Алтайском крае и Барнауле политтехнологов Андрея Клюзова и Константина Малышева проблемная партия, получившая на выборах в ГД в этом регионе самый меньший процент голосов в России, принялась наверстывать провал волной своей агитации. Центральным элементом ее, по-видимому, должен был стать выпущенный 150-тысячным тиражом номер муниципальной газеты Вечерний Барнаул, превращенной в партийное агитиздание. Однако, и эта акция, и ряд других агитдействий уже вызвали пристальное внимание местных борцов с коррупцией, высказывающих подозрения в незаконном использовании бюджетных ресурсов и нарушении законодательства о партиях.

Единая Россия также заявила о намерении провести 30 апреля в Барнауле субботник. Официальный орган властей Алтайского края – газета Алтайская правда – уверяет, что на него выйдут активисты действующей в краевом центре организации ЕР, их сторонники, депутаты-единороссы. Также будут мобилизованы участники внутрипартийного предварительного голосования Единой России. Предполагается, что единороссы проведут работы по благоустройству, очистке от мусора сквера и придорожной территории сквера у недостроенного властями региона здания Художественного музея.

Алтайские оппозиционеры, однако, высказывают подозрения по поводу того, что для участия в акциях Единой России местное образовательное ведомство мобилизует учащихся школ. При этом детей соблазняют не только деньгами за участие в агитации, но и освобождением от занятий.

В подтверждение подозрений лидер местной организации сторонников Навального Артем Косарецкий публикует на своей странице в Фейсбуке скриншоты переписки учащихся 11 класса в чате средней школы 89 Барнаула. В них размещены высказывания от лица двух человек, представляющихся активистами местной организации Молодой гвардии Единой России - заместителя руководителя барнаульского отделения МГЕР Ирины Кобзевой и помощника замруководителя МГЕР Барнаула Артема Чекалина. Авторы высказываний соблазняют школьников принять участие в субботнике возле здания музея – таковым от лица партии Единая Россия дают устные гарантии дальнейшей оплачиваемой работы на уличных агитмероприятиях. В частности, речь идет о платной раздаче газет ЕР (3-4 часа в день, оплата 800 рублей). Школьникам также гарантируют освобождения от школьных занятий, которое люди, заявляющие себя представителями МГЕР, готовы организовать у администрации местных учебных заведений.

Таким образом, опубликованный документ рождает обоснованные подозрения в том, что в скандале вокруг агитации Единой России в Барнауле вновь может оказаться замешанным Министерство образования и науки Алтайского края. Его бывший глава сейчас находится под судом, в ходе которого оказалась вскрыта масштабная картина царившей в этом ведомстве коррупции и злоупотреблений. Однако, и преемники бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, недолго смогли проработать без резонансного скандала, о котором уже сейчас активно пишет федеральная пресса..

Стоит отметить, что призывы от лица активистов МГЕР встретили в чате барнаульской школы неоднозначное отношение – в ответ в адрес тех, кто слал туда скептические реплики было высказано, что такие люди точно не получат оплачиваемого заказа от "партии власти".

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