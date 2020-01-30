Единоросс и плейбой: первое расследование алтайских навальнистов – явный фальстарт?

30.01.2020

Опубликованное на днях первое расследование восстановленного в финале 2019 г. штаба Навального в Барнауле посвящено сыну основной собственницы группы Эвалар – депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Герой расследования, представленный как "единоросс и плейбой" и "медицинский шарлатан" - достаточно благодатная для такого рода упражнений фигура.

Однако, опубликованный и активно рекламируемый авторами в соцсетях большой текст алтайских сторонников Навального о Прокопьеве нельзя оценить иначе как фальстарт.

Единственное созданное и опубликованное за полгода существования алтайского штаба расследование скомпилировано исключительно за счет находящихся в открытом доступе широкоизвестных фактов биографии сына бийской производительницы БАДов, временами перемежаемых инвективами в его адрес, которые авторы текста даже не дают себе труда хоть как-то обосновать фактически. Есть в докладе и явные фактические ошибки (например, при описании курируемых Прокопьевым медиа-проектов).

Особенно ярко слабая способность алтайского штаба к проведению подобной деятельности заметна на фоне опубликованного практически одновременно расследования фонда самого Навального – об имуществе и доходах недавнего российского премьера Михаила Мишустина. Контраст между двумя текстами столь "зашкаливает", что сравнивать их даже нет смысла.

Доклад о Прокопьеве, вероятно, позволяет пока сделать вывод о том, что конфликтно сформированный в прошлом году на Алтае штаб Навального (во главе его был поставлен обладающий странной биографией мелкий бизнесмен из Бийска) едва ли может претендовать на то, что он стал значимой составляющей регионального политикума.

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