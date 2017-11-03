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Двух претендентов на губернаторский мандат в Алтайском крае судьба свела на детской спортплощадке (обновлено).

03.11.2017

Двое известных в Алтайском крае политиков, воспринимаемые здесь многими как потенциальные претенденты на мандат губернатора этого региона, 3 ноября встретились на детской спортплощадке в пригороде Барнаула. Это представитель известной на Алтае предпринимательской семьи Прокопьевых (группа Эвалар) – депутат Госдумы Александр Прокопьев и руководитель одного из муниципалитетов в пригороде краевого центра, экс-кандидат в губернаторы Олег Боронин.

Отчеты о, возможно, ставшей неожиданной встрече публикуют в этом день местные СМИ и сами политики.

Входящих в пул претендентов на губернаторский мандат Прокопьева и Боронина свело вместе открытие во входящем в состав Новоалтайска поселке Белоярск детской всепогодной спортлощадки.

Обзаведшийся хипстерской бородкой Александр Прокопьев выступает перед собравшимися. Фото - Олега Боронина.

Молодой думец прибыл туда (и даже выступил перед присутствующими) в связи с тем, что именно на его деньги (порядка 5 млн рублей), которые  выделил фонд г-на Прокопьева, и была построена площадка. А г-н Боронин решил принять участие в торжестве как руководитель соседнего муниципалитета, чтобы поздравить друзей и соседей.

Глава муниципалитета Олег Боронин и дети.

Данных о том, сумели ли политики обсудить какие-либо актуальные проблемы "на  полях" встречи, пока нет. По итогам мероприятия, впрочем, Боронин заявил: "Александр Прокопьев, как безусловный виновник торжества, был под пристальным вниманием новоалтайской общественности и спортсменов. Поэтому обсуждать с ним на бегу в это время какие-то возможные совместные общественно-политические дела было бы некорректно и несерьезно. Однако при подходящем случае никакого отторжения такого рода беседа у меня бы не вызвала". Муниципал связал свою позицию с тем, что последний год деятельность Прокопьева на Алтае, по его оценке, имела позитивный эффект. Ведь "именно благодаря его позиции СМИ "Сибирской медиагруппы" вернули в Алтайский край воздух свободы слова и альтернативу в региональное информационное пространство", - полагает Боронин. 

В сложившейся ситуации в администрации Алтайского края, по-видимому, нервно восприняли встречу политиков, называемых СМИ и экспертами среди потенциальных преемников проблемного действующего губернатора этого региона.

Во всяком случае, в большой публикации на  официальном сайте края об этом событии "вымараны" любые упоминания  имени выделившего деньги для строительства площадки парламентария.

Вместо этого там подробно цитируется выступление перед собравшимися регионального вице-премьера Андрея Щукина, произнесшего детям и чиновникам речь от имени своего патрона – губернатора Александра Карлина.

Вице-премьер Щукин среди детей. Фото пресс-службы губернатора и правительства Алтайского края.

Посылка на деликатную встречу с участием потенциальных преемников Карлина в качестве доверенного представителя уходящего алтайского губернатора именно г-на Щукина, однако, представляется довольно смелым решением. Начинавший свою карьеру как независимый политик, ранее он работал с г-ном Борониным в руководящем составе объединявшей тогда алтайских оппозиционеров Независимой общественно палате Алтайского края и хорошо знаком с потенциальным преемником своего актуального шефа.

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