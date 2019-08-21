Двоих судей Арбитражного суда в Алтайском крае обвиняют во взяточничестве.

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Расследование дела судьи Арбитражного суда, обвиняемого в пособничестве во взяточничестве на 3 млн рублей, завершено в Алтайском крае, сообщил 20 августа Интерфакс со ссылкой на заявление и.о. руководителя следственного управления СКР по региону Константина Мальцева.
"Расследование в отношении одного судьи Арбитражного суда завершено, направлено прокурору. Речь идёт об обвинении в пособничестве во взяточничестве. В отношении ещё одного гражданского лица по этому случаю дело направлено в суд. По второму судье проводятся процессуальные действия для возбуждения уголовного дела", - цитирует агентство высказывание главы следственного ведомства.
Мальцев сообщил, что оба судьи и местный житель, дело которого уже передано в суд, связаны с одним и тем же фактом взяточничества на общую сумму 3 млн рублей.
"Верховный суд РФ дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении второго судьи. Как только руководство СКР рассмотрит наши материалы и примет решение по возбуждению дела, оно будет расследовано достаточно быстро. Один из судей признал свою вину", - резюмировал и.о. глава управления СКР.
Имена попавших под уголовное расследование высокопоставленных представителей судейского корпуса, а также какие-либо подробности дела о ставшей фатальной для их карьеры взятке при этом приведены не были.
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