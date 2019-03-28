Дугин в тайне от горожан обратился в правительство РФ с просьбой повысить тариф на тепло для СГК.

28.03.2019

28 марта Сибирская генерирующая компания (СГК) , контролируемая олигархом Андреем Мельниченко, заявила о том, что администрация Барнаула подписала и направила совместное с СГК обращение в правительство РФ с просьбой разрешить применение в Барнауле нового тарифа на тепло ( в настоящее время – 1858 рублей за гигакалорию).

Сообщение об этом опубликовано на сайте СГК (сам текст документа недоступен), созданные на его основе информации к концу дня появились в сводках ведущих федеральных информагентств.

Примечательно, что администрация Барнаула ни 28 марта, ни в предшествующие дни ничего не сообщила о том, что ей подписан этот важнейший документ: среди десятков разнообразных сообщений текущей недели на ее официальном сайте эта тема вообще никак не упоминается. Политики сокрытия информации по этой важной проблеме придерживалась команда сити-менеджера Сергея Дугина и ранее.

Существенно расширяющий инвестиционную составляющую и рассчитываемый по новым правилам т.н. "альтернативной котельной" теплотариф имеет минимальную практику применения (возможность его применения введена новым федеральным законом лишь с лета 2018 г.). Фактически до сего времени он применялся лишь несколько месяцев также в Алтайском крае - в Рубцовске. Там его введение минувшим летом мотивировалось катастрофической ситуацией в теплоснабжении, требующей от зашедшей в город СГК срочно глубоко модернизировать переданную ей муниципальную ТЭЦ. В результате рассчитанный по правилам "альткотельной" тариф на тепло в Рубцовске с начала текущего отопительного сезона радикально вырос, что создало в городе существенное социальное напряжение.

Каковы причины, требующие введения столь же радикального решения в Барнауле – до сего времени неизвестно: власти города скрывают все детали подготовки. Некий намек на то, как мотивируют авторы нового тарифа необходимость его введения, впрочем, содержится в последнем заявлении СГК. Там теплосетевая система Барнаула называется "одной из самых изношенных среди городов присутствия СГК". Однако, каких-либо подтверждающих такой вывод данных от СГК, а тем более - независимых оценок - на сегодня нет.

Впрочем, инсайдеры в гордуме Барнаула уверяют, что реальным автором сомнительного нового тарифа является отнюдь не находящийся на грани ухода и не вылезающий из скандалов сити-менеджер Дугин и его команда, а губернатор Алтайского края Виктор Томенко, якобы реализующий здесь некие обязательства в рамках непубличных договоренностей со структурами Мельниченко. При этом они ссылаются на то, что сфера утверждения тарифов является полномочием именно краевого правительства. Также внимание обращается и на то, что документ Дугина и СГК с просьбой о введении нового тарифа для Барнаула в правительстве РФ теперь поступит прежде всего на согласование в Минэнерго РФ, возглавляемое поддерживающим личные дружеские связи с Томенко его бывшим однокашником Александром Новаком. В сомнительных решениях в пользу СГК Томенко был уже замечен и ранее - в ноябре 2018 г. его тарифное ведомство санционировало внеочередной рост теплотарифа в Барнауле, который пытался опротестовать как противоправный ФАС.

Все это может пояснять – почему и кем в Алтайском крае в медиа введен эффективный режим "блока" на обсуждение этой проблемы: именно краевое правительство продолжает контролировать здесь большую часть информационного поля, используя доставшуюся ему от Александра Карлина объемную машину медиа-контроля, бережно сохраненную его преемником.

В ближайшее время обращение горадминистрации и СГК о введения в Барнауле нового теплотарифа пройдет обсуждение в Минэнерго РФ. Затем пакету документов необходимо будет получить согласование в Минстрое и ФАС России. В финале предложение об отнесении Барнаула к новой ценовой зоне будет рассмотрено в Правительстве РФ, которое, как предполагают авторы плана, должно утвердить новый порядок расчета цены на тепло в краевом центре.

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