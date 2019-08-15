Дугин фсё.

15.08.2019

О том, что мэр Барнаула Сергей Дугин 15 августа ушел в отставку, сообщают алтайские СМИ и Телеграм-каналы. Излагая фактически идентичный текст, они заявляют, что Дугин написал сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Часть из них не раскрывает источник своей осведомленности, однако некоторые ссылаются на то, что информация об отставке была распространена через анонимный официальный источник в мэрии краевого центра.

Открытые информационные каналы городской администрации об отставке руководителя краевого центра, однако, на данный момент ничего не сообщают.

Телеграм-канал Barnaul.fm утверждает, что врио главы Барнаула назначен вице-мэр Вячеслав Франк. При этом все инсайдерские медиа подчеркивают, что финальное решение о руководителе города примет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ожидания отставки Сергея Дугина активно обсуждались в СМИ последний год. Однако, после ряда заявлений губернатора Томенко о том, что он доволен работой руководителя Барнаула (последнее из них было сделано буквально накануне - во время закрытой встречи с избранными представителями зависимых медиа 8 августа), такие ожидания ушли из фокуса обсуждений.

В последнее время администрацию Барнаула покинули ряд высокопоставленных чиновников – стандартным мотивом при этом стали обвинения силовиков в их адрес в коррупции. Фактически такие же обвинения привели к осуждению предшественника Дугина на посту градоначальника – Игоря Савинцева.

Однако, каких-либо оснований связывать неожиданную отставку нынешнего главы краевого центра с неким внезапно вскрывшимся коррупционным преступлением пока нет.

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