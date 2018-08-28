Подчиненная алтайского губернатора Градусова, экспертизы которой привели к судам за мемы, связана со спецслужбами и РПЦ?

28.08.2018

Автор экспертных заключений, использованных силовиками в Алтайском крае для серии расследований и судебных процессов против молодых людей за публикации высказываний и мемов в Интернете – Марина Градусова - стала героем ряда публикаций на медиа-ресурсах и в социальных сетях. Автор многочисленных обвинительных экспертиз привлекла внимание в связи с тем, что российское общественное мнение оценило ведущиеся в Алтайском крае процессы и расследования как недостаточно мотивированные и являющиеся символом наступления на свободу слова.

Автор наиболее развернутого материала на сайте MediaLeaks, проанализовав обстоятельства, сопутствующие деятельности Градусовой и использующего ее услуги АНО «Лингва-Эксперт», высказывает мнение о том, что автор экспертиз "тесно связана с властью и местной епархией РПЦ, а «Лингва-Эксперт» — с ветеранами силовых структур".

Свою деятельность как эксперт в области проблем экстремизма Марина Маратовна Градусова (первоначально публиковала свои работы как Марина Маратовна Волобуева) начинала в Барнауле как академическую, работая в Алтайском госуниверситете.

Заявившую о себе как специалисте в проблемах экстремизма женщину вскоре привлекли на государственную службу – при губернаторе Александре Карлине она занимала многочисленные позиции в различных политических департаментах администрации Алтайского края, курируемых там отставными высокопоставленными спецслужбистами. Официальные информационные каналы краевого правительства сообщают о том, что Градусова является его действующим чиновником и в настоящее время.

Автор лежащих в основе сомнительных алтайских процессов экспертиз занимает на сегодня должность в доверенной правительственной структуре, непосредственно подчиняющейся губернатору Алтайского края (она - консультант отдела референтуры секретариата губернатора Алтайского края). Вероятно, поэтому врио губернатора Виктор Томенко, недавно отвечая на вопрос о своем отношении к сомнительным алтайским процессам "за мемы в Интернете" был не вполне искренен, пытаясь продемонстрировать то, что он наблюдает их "со стороны" – ведь одним из их инициаторов являлась его непосредственная доверенная подчиненная.

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