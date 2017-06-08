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Дно кризиса? - Реальная зарплата в Алтайском крае стремится к уровню прошлогодней.

08.06.2017

Ситуация с реальной зарплатой (и среднедушевыми доходами) в Алтайском крае в первые месяцы 2017 года показывает, что они вошли в период неустойчивой стагнации, угрожающей вновь переходом к падению.

Так, реальная зарплата в первом квартале 2017 г. в крае (20.799 рублей) составила, по данным тероргана Росстата,  лишь101% от самых низких за длительный ряд лет показателей за соответствующий период прошлого года.

При этом 1% роста к прошлогодним показателям не носит устойчивого характера – по итогам января-февраля реальная зарплата была ниже прошлогодней. И лишь итоги марта , в ходе которого ряд негосударственных отраслей экономики на Алтае неожиданно ощутимо повысили выплаты своим работникам, позволили завершить квартал вне "красной" зоны.

Однако, нет какой-либо уверенности в том, что эта картина сохранится и по еще не сведенным Росстатом итогам выплат зарплаты за апрель.

Между тем, картина поведения реальных среднедушевых доходов населения Алтайского края еще более однозначная – с начала 2017 года они стабильно снижаются. Этот процесс был отчасти замаскирован единовременной выплатой в январе пенсионерам частичной компенсации в размере 5 тысяч рублей  за замороженную правительством в прошлом году индексацию их пенсий. Однако, уже в феврале реальные доходы ушли в "красную" зону, продемонстрировав абсолютное падение. Это продолжилось в марте, и в апреле. В итоге с вызвавшей победные фанфары краевых властей январской цифры в 110% реальные доходы по итогам четырех месяцев опустились до 100,3%  к прошлогодним показателям. И есть все основания полагать, что итоги следующего месяца – мая - покажут переход их к абсолютному падению.

Пессимистичные показатели Алтайского края, впрочем, не уникальны – общее положение в России еще хуже. Эта ситуация объяснима – и ранее, в ходе кризисов, неразвитая экономика депрессивного сибирского региона падала медленнее и не столь глубоко как экономики ведущих регионов страны.

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