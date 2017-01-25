Для них кризис в Алтайском крае закончился...

25.01.2017

"Последних соц.льгот народ лишает, а рассказывает сказки": вызвавшим бурю негодования на алтайских интернет-форумах заявлением нового лидера ЕР Романенко о завершении текущего кризиса в отдельно взятом Алтайском крае, были шокированы не только избиратели, но, по-видимому, даже его товарищи по партии...

От редакции.

Свою публичную карьеру на посту лидера Единой России в Алтайском крае Александр Романенко начал со сделанного 24 января на своей первой встрече с журналистами шокирующего заявления о том, что экономический кризис в этом регионе завершился. При этом лидер ЕР и спикер краевого Заксобрания намекнул на то, что подобных успехов в Алтайском крае удалось достичь на фоне продолжающегося кризиса в целом по России. Заявление, по-видимомму, должно было как-то помочь "патрону" Романенко - проблемному губернатору этого региона Александру Карлину, в эти дни пытающемуся отчитаться перед Заксобранием об итогах 2016 года. Процедура губернаторского отчета (к которой в своем выступлении периодически апеллировал Романенко) проходит с большими проблемами - политические элиты края, ставшего под управлением команды Карлина за последнее десятилетие бедшейшим российским регионом, вынуждены учитывать массовое недовольство этим населения.

Так, экзальтированным заявлением Романенко, по-видимому, были шокированы даже его товарищи по партии – в подготовленном возглавляемым прагматичным политтехнологом Адреем Клюзовым исполкомом краевой ЕР большом отчетном материале о первом "выходе в свет" нового партбосса на официальном сайте этой партии тщательно вымараны любые упоминания чреватого скандалом заявления собственного лидера.

Алтайские СМИ, однако, охотно публикуют скандальное выступление. "Экономический кризис, во всяком случае в Алтайском крае, прошел. Как человек, который имеет отношение к бюджетному процессу, могу сказать о наступивших стабилизирующих факторах", - активно цитируют местные СМИ заявление лидера единороссов. "Как человек, который соприкасался с организацией бюджетного процесса, могу доказать это", - заявил журналистам Романенко. В чем состоят успехи, позволившие сделать смелый вывод, он, однако, не был столь уж конкретен.

Обосновывая свой вывод, лидер ЕР преимущественно напирал на показатели бюджета-2017. "В бюджете на 2017 год все разделы мы приняли с превышением уровня 2016 года", - заявил он. Впрочем, такая оценка выглядит сомнительной – по сравнению с последними официальными данными по исполнению бюджета-2016 бюджет текущего года, напротив, выглядит, существенно "похудевшим".

Единственными конкретными факторами, свидетельствующими о финале кризиса, названными Романенко, стали объем госинвестиций в бюджете 2017 года и решение о скромном повышении зарплаты работникам бюджетной сферы. Впрочем, эти решения сопровождались продолжающимся второй год общим падением инвестиций в регионе, отменой или ужесточением ряда широко распространенных на Алтае социальных льгот и очередной заморозкой основных социальных выплат сотням тысяч людей, что в целом не меняет продолжения кризисных явлений даже по этим отдельным сферам.

В итоге Росстат продолжает фиксировать в "завершившем кризис" Алтайском крае продолжение падения уровня жизни, по ряду позиций начавшегося еще в 2014 году (что, по оценкам экспертов, и является основным проявлением именно текущего кризиса).

Так, по последним данным государственной статистики, по итогам 11 месяцев 2016 года реальные среднедушевые доходы в Алтайском крае составили лишь 95,2% к прошлогодним (с устойчивым 3-месячным трендом к дальнейшему падению). А реальная зарплата за 9 месяцев составила лишь 98,5% к соответствующему периоду прошлого года (также с трендом к падению), падет в крае и реальный размер пенсии.

На региональных интернет-форумах заявление Романанко ожидаемо было встречено бурей негодования. "Самое страшное, что именно они принимают решения о законах, о бюджете и т.д. И если он - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА - несет бред о прошедшем экономическом кризисе в одном из самом нищем крае , то мне даже страшно представить как я с семьей буду существовать дальше", - пишет лидеру единороссов один из жителей Алтайского края.

Избиратели региона, где на последних думских выборах Единая Россия получила самый низкий рейтинг в стране, вполне четко связывают кризис с продолжающимся для них падением уровня жизни и антисоциальной политикой руководящей краем команды единороссов. "Молодец Романенко! Последних соц.льгот народ лишает, а рассказывает сказки. Интересно, он помнит, что подписал постановление о том, что теперь за дет.сад возвращать часть суммы будут только малоимущим и многодетным? И это только один из примеров. Это социально ориентированный бюджет?", - пишет Романенко еще один житель Алтая.

Фото - пресс-служба исполкома краевой организации ЕР.

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