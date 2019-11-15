Для иностранцев в Алтайском крае планируют ввести электронную визу.

15.11.2019

Федеральное правительство планирует в 2020 году ввести электронные визы для иностранцев, планирующих посещение трех регионов России - Карелии, Алтайского и Краснодарского края. Прозвучавшее в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) 14 ноября заявление начальника отдела стратегического развития туризма Минэкономразвития РФ Марины Никитиной цитирует в этой связи ТАСС.

"Планируется ввести в 2020 году упрощенный порядок въезда иностранных граждан [по электронной визе] в Карелию, Алтайский и Краснодарский края в рамках федерального проекта "Экспорт услуг", который, в частности, направлен на рост въездного туризма в РФ. <…> Вопрос находится в стадии обсуждения и в скором времени будет рассмотрен в проектном комитете по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", список пилотных регионов может быть расширен," – завила г-жа Никитина.

С августа 2017 года электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября режим электронной визы введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Получение электронной визы иностранцами происходит по Интернету в срок до 4 дней (итоговый документ высылается по электронной почте) и является сейчас бесплатной процедурой. Пакет документов на нее минимален – паспорт, медстраховка, фотографии и заполненная электронная анкета.

Сейчас такая виза предполагает возможность пребывания в России на срок лишь до 8 дней (это крайне небольшой срок для сложившейся международной практики таких документов, обычно дающих право на пребывание на 15-30-90 дней). Вероятно, срок до 8 дней достаточен для большинства иностранцев, намеренных посетить приграничные российские регионы. Однако, путешествие на отдаленный Алтай часто предполагает более длительные сроки поездки (10-14 дней), в этой связи нынешние параметры российской электронной визы явно нуждаются в либерализации.

Несколькими днями ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что механизм электронных российских виз должен быть всеобъемлющим и действовать для всей территории РФ. Власти РФ настроены максимально задействовать этот инструмент с 2021 года. В этой связи в туристическом сообществе циркулирует информация о том, что российские власти также якобы рассматривают планы сделать с 2021 г. электронную визу платной, установив ее стоимость на достаточно высоком уровне ($50).

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