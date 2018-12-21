Для чиновников и олигархов: Карлину дали орден Александра Невского.

21.12.2018

Занимавший в течение 13 лет должность губернатора Алтайского края Александр Карлин 18 декабря в ходе церемонии в Кремле был награжден орденом Александра Невского.

Орден Александра Невского в 18-20 вв. входил в корпус орденов Российской империи, в советский период (в 1942 году) был восстановлен в качестве военной награды для командиров Красной Армии.

В постсоветский период некогда одна из наиболее уважаемых наград была фактически восстановлена в 2010 г., когда она получила президентским указом статус и описание.

Новый российский орден, судя по его современному статусу, однако, занял совсем другую нишу. Внешне он полностью копирует "дореволюционный" орден. А содержательно - теперь это не статусная награда для фронтовиков за военные заслуги, а орден преимущественно для профессиональных карьерных чиновников (одним из требований для награждения им является стаж госслужбы не менее 20 лет). Обильно представлены среди "орденоносцев" и российские олигархи.

Список более 300 награжденных на сегодня этим орденом можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что содержательные требования для награждаемых новым орденом сформулированы предельно размыто. Так, лица, замещающие должности государственной службы, могут получить эту награду "за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги".

"Особые личные заслуги" ныне представляющего своего преемника в Совфеде г-на Карлина за почти полтора десятилетия управления Алтайским крае здесь хорошо известны – это зафиксированная данными Росстата многолетняя системная депрессия проблемного сибирского региона, это последнее место среди 85-ти регионов России по средней зарплате (по итогам первого полугодия 2018 г.).

В период губернаторства г-н Карлин неоднократно демонстрировал особое отношение к наградам, активно коллекционируя как государственные, так и различного рода "общественные" их образцы.

Нельзя, впрочем, не отметить, что новая демонстративная награда, выданная Кремлем крайне непопулярному на Алтае экс-губернатору, может оказаться для отставника небесполезной, будучи воспринятой как своего рода сигнал для силовиков к блокированию все более активно обсуждаемых здесь коррупционных подозрений в отношении руководителей управлявшей краем команды (дело по выведению из краевой собственности земельного участка стадиона Локомотив и др.).

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