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Длительный промышленный спад в Алтакрае в октябре сменился оживлением.

20.11.2018

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам 10 месяцев 2018 г. составил 100,8% к прошлогодним показателям. Предварительные данные за этот период сообщает терорган Росстата. С учетом итогов октября, ИПП на 0,4% превышает показатели месячной давности.

Таким образом, промышленный спад, шедший в Алтайском крае с начала лета, по итогам октября сменился оживлением. Отраслевой анализ не показывает явных лидеров этого процесса – в той или иной степени выросли показатели производства во всех макроотраслях региональной промышленности. Тем не менее, несмотря на общий, но довольно-таки вялый октябрьский рост, производство в собственно обрабатывающей промышленности региона по-прежнему находится в "красной" зоне и составляет лишь 98,8% к прошлогоднему. 

Правительство Алтайского края, в течение 4 месяцев делавшее вид, что не замечает устойчивого спада в промышленности, на сей раз отреагировало на цифры скромного октябрьского роста предельно оперативно.

Губернатор Виктор Томенко по этому поводу уже провел 19 ноября специальное совещание с краевым министром промышленности и энергетики Александром Климиным.

Томенко и Климин  неожиданно охарактеризовали внезапно возникшее в октябре промышленное оживление как "стабильное".  "В Алтайском крае отмечают стабильный рост промышленного производства", - гласит заголовок победной реляции, распространенной по этому поводу губернаторской пресс-службой. Причины такой оптимистической оценки, однако, не поясняются.

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