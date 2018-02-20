Десяткам алтайских газет предложено напечатать опровержение очерняющих Павла Грудинина статей.

20.02.2018

Действующая в Алтайском крае организация КПРФ изучила публикации, свидетельствующие о том, что проведенная здесь в десятках СМИ кампания против выдвинутого этой партией на мартовские выборы Павла Грудинина была организована правительством этого региона. О позиции алтайских коммунистов по этому вопросу рассказала депутат Заксобрания края от КПРФ Вероника Лапина.

В Алтайском крайкоме КПРФ сообщили, что в связи с открывшимися данными по проведенной в крае кампании по очернению Грудинина они направили жалобы в крайизбирком и Центризбирком. В них выдвинувшая политика на выборы партия просит выяснить у правительства Алтайского края - на каком основании оно занималось распространением в зависимых СМИ агитматериалов против Грудинина и наказать виновных в этом должностных лиц. Ранее ожидалось, что крайком КПРФ направит также и заявление в полицию. Однако, от этого решено было отказаться – там поясняют такое решение тем, что в полицию имеют полномочия обратиться привлеченные ими к разбору этого инцидента избиркомы.

Также крайком КПРФ направил обращения нескольким десяткам зависимых от правительства Алтайского края местным изданиям, опубликовавшим очерняющие их кандидата статьи. В них газетам предлагается более не публиковать подобные материалы, а также напечатать опровержение опубликованного.

В правительстве Алтайского края его занимающиеся внешними контактами структуры отказываются от каких-либо комментариев по скандалу с неожиданно ставшей достоянием гласности организованной его высокопоставленными представителями кампанией против Грудинина.

На фото пресс-службы Алтайского крайкома КПРФ: Павел Грудинин во время недавнего визита в Алтайский край, вероятно, и спровоцировавшего волну "чернушных" публикаций, организованную управляющей регионом командой.

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