Депутат Терентьев: в Госдуме не был, но голос отдал против повышения пенсионного возраста

28.09.2018

О том, что депутат Госдумы Александр Терентьев 26 сентября при принятии российским парламентом (во втором чтении) взывавшего массовые протесты закона о повышении пенсионного возраста отдал свой голос против этого решения сообщила 27 сентября пресс-служба возглавляемой им ячейки партии Справедливая Россия в Алтайском крае.

В предшествующие принятию закона недели и сам депутат Терентьев и его партия неоднократно заявляли о неприятии этой инициативы. Однако, после публикации Госдумой официальных итогов голосования 26 сентября, оказалось, что количество проголосовавших против сомнительного закона депутатов сократилось почти вдвое (по сравнению с первым чтением). Это произошло за счет того, что десятки ранее голосовавших против закона депутатов на сей раз не голосовали вообще. Такую позицию заняла практически полностью фракция ЛДПР, а также около трети депутатов фракции СР. Среди не голосовавших 26 сентября в официальной публикации на сайте Госдумы был указан и Александр Терентьев.

Пресс-служба алтайских эсеров, однако, утверждает, что их лидер в действительности проголосовал против резонансного законопроекта. "Он сделал это заранее в письменной форме, так как не смог по уважительной причине присутствовать на пленарном заседании Государственной Думы", - говорится в заявлении.

В подтверждение этого эсеры опубликовали датированную днем голосования копию заявления Терентьева спикеру Госдумы, где парламентарий "просит учесть мое мнение…против принятия указанного законопроекта во втором чтении".

В ходе резонансного голосования это не было единственным инцидентом. Так, СМИ много писали о том, что входящий во фракцию КПРФ 88-летний Нобелевский лауреат Жорес Алферов по ошибке проголосовал за принятие закона. Сообщалось, что по заявлению депутата это было исправлено, однако сейчас Алферов в официальной публикации по-прежнему числится поддержавшим повышение пенсионного возраста.

То же самое можно сказать и в отношении лидера алтайских эсеров – на 28 сентября в итогах поименного голосования он также по-прежнему указан как не принявший в нем участие.

27 сентября в Госдуме прошло принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении. Вечером этого дня их опубликовали многие российские СМИ, ссылаясь оперативно появившуюся новую официальную публикацию российского парламента (впрочем, к утру 28 сентября содержание этой страницы думского сайта без каких-либо комментариев исчезло). Новое голосование продемонстрировало почти те же итоги, что и предыдущее.

Все алтайские депутаты-единороссы вновь проголосовали за повышение возраста выхода на пенсию (на сей раз лишь не принял участие в голосовании Николай Герасименко).

По всей видимости, было принято решение "ослабить вожжи" в отношении иных партий. Так, часть депутатов от ЛДПР смогла проголосовать против (хотя большая их часть во главе с Жириновским по-прежнему уклонилась от участия в голосовании).

А вот депутат Александр Терентьев и по итогам голосования в третьем чтении по-прежнему был указан не в числе тех, кто проголосовал против, а как не голосовавший.

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