Депутат ГД от алтайской КПРФ Шаргунов заявил о поджоге своей квартиры после голосования против московской реновации.

28.04.2017

Московские СМИ 28 апреля публикуют заявление представителя алтайских коммунистов в Госдуме РФ Сергея Шаргунова о поджоге своей столичной квартиры. "Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы.Пожарные успели спасти две другие комнаты", - пишет он в своем аккаунте в Фейсбуке.

"Я обратился в правоохранительные органы и надеюсь на добросовестное расследование", - сообщает парламентарий, обращая внимание на то, что инцидент произошел на следующий день после того, как он в числе лишь четырех человек голосовал в Госдуме против принятия в первом чтении "закона о реновации", наделяющего столичные власти чрезвычайными полномочиями по переселению жителей из подлежащих сносу домов.

На снимке: пострадавшая квартира депутата.

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