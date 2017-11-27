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Депутат ГД Бессарабов от лица Единой России отказал работающим пенсионерам в индексации их пенсий.

27.11.2017

Федеральные СМИ публикуют заявление депутата Госдумы (от Барнаульского округа) Даниила Бессарабова.  Он дебютировал в "большой политике", публично озвучив по поручение Единой России причины отказа депутатского большинства этой партии в российском парламенте вновь осуществить индексацию пенсий работающих пенсионеров в 2018 году.

Г-н Бессарабов в этой связи изложил позицию единороссовского большинства в Комитете по труду и социальной политике Госдумы. В 2016 году (когда власти впервые отказали работающим пенсионерам в индексации их пенсий) по его словам, выбор был сделан «из двух зол в пользу меньшего». Индексация пенсий, цитирует Бессарабова газета Московский комсомолец, это «ни что иное, как компенсация инфляционных издержек», а работающие пенсионеры «имеют источник для покрытия этих издержек в виде зарлаты, и меньше подвержены рискам ухудшения своего материального положения, чем неработающие, которые живут на одну пенсию».

Говоря о причинах, побудивших его коллег вновь заморозить индексацию работающим пенсионерам уже и в 2018 году, г-н Бессарабов назвал «финансовые вопросы» не ключевыми, Однако, он не привел "цены вопроса", заявив, что "есть разные варианты подсчёта" (эксперты оценивали потенциальную емкость этой программы индексаций в 200 млрд рублей).

Ещё г-н Бессарабов сказал, что у работающих пенсионеров всё не так уж плохо, потому что с их зарплат действительно платятся страховые взносы, и «за счет этого ежегодно их пенсия увеличивается», а как только они перестанут работать - пенсию им пересчитают с учетом всех пропущенных индексаций. В действительности, однако, это не так – хотя некоторые механизмы пересчета пенсий для работающих пенсионеров и существуют, они дадут им гораздо меньше замороженных Бессарбовым и его товарищами индексаций.

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