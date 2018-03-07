Депутат Евгений Корчагин: Хотите отставки Карлина? Не голосуйте за Путина.

07.03.2018

6 марта известный в Алтайском крае политик Евгений Корчагин, ставший на последних выборах депутатом гордумы Бийска, распространил на канале в YouTube обращение к жителям этого региона. В ролике продолжительностью 150 секунд Корчагин призвал тех жителей Алтайского края, кто устал от управляющей им уже 13-й год губернаторской команды и хотел бы отставки губернатора Александра Карлина не голосовать на выборах 18 марта за продление полномочий кремлевского лидера Владимира Путина.

Начинавший свою политическую активность в рядах Единой России, Корчагин получил известность на Алтае как организатор ряда имевших большой общественный резонанс публичных акций за смену руководства одного из беднейших российских регионов. Он организовал здесь массовый сбор подписей с требованием отставки Карлина, пытался с этой целью добиться встречи с Путиным. Широко освещавшемся в СМИ символом его действий того времени стали поездка в Москву на желтом Запорожце (подобно героям алтайского "народного губернатора", артиста Михаила Евдокимова).

Корчагина приняли в Кремле, однако ему не удалось добиться ни встречи с президентом, ни какой-либо внятной реакции на массовое недовольство жителей депрессивного края проводимой губернатором политикой.

В своем новом обращении депутат Евгений Корчагин призывает жителей Алтайского края в сложившейся ситуации 18 марта голосовать за любого другого кандидата кроме Путина. Такая позиция позволит привлечь внимание Кремля к недовольству жителей Алтайского края, полагает политик-популист, и возможно, все-таки понудит его к замене управляющей краем команды.

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