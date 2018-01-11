День российской печати: власти в Алтайском крае торжествуют среди кладбищенских руин прессы.

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12 января правительство Алтайского края помпезно отметит "День российской печати". Его профильное пропагандистское ведомство – управления связи и массовых коммуникаций – накануне распространило заявление, выдержанное в открыто прорывающихся там местами тонах злорадного торжества. Поводом для заявления стал намеченный на этот день сбор сотрудников продолжающих существовать в крае рептильных медиа, содержащихся полностью или частично за счет средств бюджета. Большая группа этих людей, которых в официальном заявлении именуют "практически всем цветом алтайской журналистики", будет собрана правительственными чиновниками в концертном зале Сибирь в Барнауле.
Ожидается, что с речью перед ними выступит губернатор Алтайского края Александр Карлин, с деятельностью в крае которого собственно и связывается последовательная многолетняя политика властей по уничтожению института средств массовой информации.
Несмотря на торжественный характер мероприятия, предполагается, что в нем будут присутствовать и рабочие инструктивные моменты – медийщикам будут пояснять, как им следует индоктиринировать подмандатное население (возможно, в рамках весьма проблемно разворачивающейся в крае кампании "президентских выборов").
Намек на рабочую составляющую совещания содержится в сопровождающем его проведение заявлении начальника краевого управления связи и массовых коммуникаций Максима Герасимюка. «В этот день мы будем не только поздравлять работников СМИ, но подводить итоги нашей совместной работы по освещению 80-летия Алтайского края. Ведь юбилей региона был главным событием прошедшего года. Поэтому хотелось бы увидеть в концертном зале «Сибирь» 12 января всех редакторов краевых и муниципальных изданий. Как на большой летучке, которую пропустить нельзя», - заявил доверенный член губернаторского кабинета.
Помимо этого, участникам мероприятия будут розданы властями многочисленные награды и денежные выплаты.
Губернатор Карлин инструктирует собранных для него сотрудников доверенных СМИ (фото пресс-службы правительства и губернатора Алтайскоого края).← Назад
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