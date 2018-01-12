Дела по экстремизму в Алтайском крае по-прежнему преимущественно возбуждаются против тинейджеров за интернет-публикации.

12.01.2018

Об этом свидетельствует статистика возбужденных уголовных дел за 2017 год, опубликованная управлением СКР по Алтайскому краю. В 2017 году этим ведомством было возбуждено 24 уголовных дела о преступлениях экстремистского характера. Все они были совершены с использованием сети Интернет, подчеркивает старший помощник руководителя СУ СКР по краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

В итоге за год в суд было направлено для рассмотрения по существу 14 уголовных дел по статьям 280, 282, 282.2 УК РФ. Большинство уголовных дел этой категории было направлено против представителей молодежи (в том пятеро преследуемых лиц были несовершеннолетними).

Сложившееся положение, позволяющее силовикам все более массово возбуждать уголовные дела за записи в интернете, вызывает все большее неприятие в российском обществе (в частности, сами статьи УК, на которых базируется эта кампания, являются предметом дискуссии о необходимости их сохранения), однако полностью устраивает силовое сообщество.

Так, краевое управление СКР по итогам года демонстративно заявило, что полностью разделяет эту сложившуюся практику "и в дальнейшем намеренно проводить усиленную работу, направленную на борьбу с экстремистскими проявлениями, пропаганду социально-значимых ценностей и созданию условий мирных межнациональных и межрелигиозных отношений в целях пресечения экстремистских идей и противодействия вовлечению в экстремистскую деятельность граждан, в том числе молодежь".

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