Давыдов-индекс высоко оценил назначение Губина в правительство Алтайского края.

15.02.2019

Об этом говорится в выпуске рейтинга «Индекс власти», подготовленного известной политологической группой за февраль 2019 г. По заявлению авторов, их продукт отражает профессиональную репутацию персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач.

Рейтинговая оценка деятельности губернатора Алтайского края Виктора Томенко по итогам февраля не изменилась (в 2018 г. Дадыдов –индекс дважды понижал ее). В финале, по последним данным, Томенко занял с рейтингом в 28 условных единиц 51-53 место среди российских губернаторов. Это несколько выше пришедших с ним почти одновременно на свои посты глав соседних регионов - губернатора Кузбасса Сергея Цивилева (27 единиц, 55-56 место), и губернатора НСО Андрея Травникова (25 единиц, 60 место).

Еще более благожелательно оценили авторы рейтинга потенциал нового "политического" заместителя главы Алтайского края. Пришедший на этот пост глава пиарщиков Интер РАО Денис Губин в своем специализированном рейтинге был поставлен сразу на весьма высокое 35-36 место. Стоит отметить, что его предшественника на этом посту отставного полковника ФСБ Виталия Снесаря и группа Давыдова (и ряд других независимых политологов) оценивали при этом предельно низко – он стабильно занимал в сообществе "политических" вице-губернаторов позицию аутсайдера.

Пока, впрочем, сложно сказать насколько стиль давления и конфронтации, длительный ряд лет характерный для этого ведомства крайправительства в Алтайском крае, сохранится при новом руководителе. На сегодняшний день, по данным инсайдеров, Губин еще не приступил к работе – после анонса его назначения он был задержан для инструктирования в кремлевских кулуарахх. И хотя официальное заявление о его назначении позвучало уже несколько дней назад, на 15 февраля даже его фамилия и личные данные все еще не внесены в официальную структуру правительства края.

Нет комментариев