Давыдов.индекс прогнозирует явку на выборы 18 марта в Алтайском крае ниже общероссийской.

01.03.2018

Связанный с известной политконсалтинговой группой сайт Давыдов.Индекс прогнозирует явку на выборы 18 марта в Алтайском крае в 54%. При этом явка избирателей в Сибирском федеральном округе оценивается им в 57%, а в целом по России – в 60%.

Ожидаемые результаты явки в Алтайском крае не самые низкие, в крупных сибирских регионах они прогнозируются ниже. Так, в Новосибирской области явка ожидается на уровне 52%, Омской области – 53%.

Эти прогнозы были составлены путем опроса порядка 150 региональных экспертов.

Стоит отметить, что опубликованная на 1 марта Давыдов.индекс оценка явки на выборы весьма близка к текущим результатам опросного проекта РИА ФедералПресс. На эту же дату он прогнозировал явку на выборы в Алтайском крае в 54,6%.

При этом ФедералПресс прогнозировала крайне низкий (в полтора раза ниже общероссийского) уровень поддержки на Алтае Путина. По оценкам агентства, в Алтайском крае за кремлевского лидера готовы голосовать лишь 36,7% избирателей.

Давыдов.индекс, к сожалению, не публикует прогнозной цифры по этому вопросу.

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