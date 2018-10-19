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Давыдов-индекс оценил Томенко как среднего, Снесаря – как одного из худших.

19.10.2018

На фото: Виктор Томенко выступает в Рубцовске на заводе запчастей, контролируемым думцем-единороссом Виктором Зобневым.

Известная политологическая группа Давыдов-индекс публикует очередной выпуск «Индекса власти», где ранжирует героев рейтинга с учетом их профессиональной репутации,  аппаратно-лоббистскому потенциала, значимости курируемой сферы, возраста, наличие крупных успехов и/или неудач.

Достаточно высокое место в рейтинге губернаторов занял руководитель Алтайского края Виктор Томенко. Хотя большая часть экспертного и политологического сообщества оценивает его успехи крайне скромно, Давыдов –индекс  по итогам четырех месяцев поставил его на вполне на этом фоне позитивное 50-52 место (из 85-ти губернаторов) . При этом набранное алтайским губернатором за июль-октябрь количество баллов свидетельствует о том, что его оценка в этой находящейся "ниже среднего", но все же вполне благополучной группе, носит стабильный характер.

На фото: полковник Снесарь вместе с краевым омбусменом полковником Борисом Лариным крутят руки старику-немцу, попытавшему рассказать предшественнику Томенко о маленьких пенсиях у ветеранов.

А вот сказать такое же о многолетнем "политическом" вице-губернаторе Алтайского края Виталии Снесаре (последние полгода временно исполняет эти обязанности и при Томенко) никак нельзя. Оценка его деятельности последних (июль-октябрь) месяцев в рейтинге курирующих внутреннюю политику заместителей глав регионов близка к самому дну. И при этом демонстрирует явную отрицательную динамику.

По расчетам Дадыдов индекс, алтайский экс-полковник ФСБ занял среди своих коллег из регионов далеко не почетное 76-80 место. А в абсолютных единицах оценка его деятельности за последние 4 месяца упала вдвое.

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