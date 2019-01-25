Давыдов понизил индекс Томенко.

25.01.2019

Известная политологическая группа Давыдов. Индекс по итогам января 2019 года заявила о снижении своей оценки деятельности губернатора алтайского края Виктора Томенко.

Такой вывод моно сделать из опубликованного 23 января политологами рейтингового исследования Индекс власти. Апгрейд за январь 2019. В нем, помимо прочего, приводится рейтинг губернаторов всех российских регионов. Он рассчитывается авторами на основе их оценок, полученных участниками с учетом "профессиональной репутации персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциала, значимости курируемой сферы, возраста, наличия крупных успехов и/или неудач".

По итогам первого месяца нового года, г-н Томенко занял 53-56 место среди 85-ти глав российских регионов. Примечательно, что впервые с начала проводящегося с июля прошлого года исследования, его авторы понизили оценку рейтинга алтайского губернатора. Если по трем предшествующим точкам (июль, ноябрь, декабрь) рейтинг Томенко оценивался как стабильный, в январе Давыдов.Индекс снизил его оценку с 30 условных единиц до 28.

Авторы исследования не приводят развернутой аргументации своих оценок. Впрочем, некоторый скепсис в этой области в отношении г-на Томенко нарастает и в подмандатном ему регионе. Так, накануне публикации рейтинга своими достаточно прохладными оценками итогов деятельности местного губернатора поделилась закафедрой политологии Алтайского госуниверситета Ярослава Шашкова. Выступая на близком к властям края дискуссионном клубе 2030 она констатировала, что "изменений в политическом пространстве мы не видим", "серьезных решений не заметно", "новых людей мы видим немного".

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