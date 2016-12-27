ЦИК Рейтинг: Карлин среди губернаторов занял то же место, что средняя зарплата в Алткрае –среди регионов.

27.12.2016

Опубликовавшее Рейтинг российских губернаторов по итогам 2016 года ЦИК Рейтинг крайне проблематично оценило в нем итоги деятельности управляющей Алтайским краем команды. Губернатор этого региона занял лишь 83 место среди 85-ти глав российских территорий. Любопытно, что падение рейтинга Александра Карлина соотнеслось с показателями падения средней зарплаты в подмандатном ему крае – за более чем десятилетие его правления средняя зарплата также опустилась почти на два десятка позиций и занимает в 2015-2016 гг. предпоследнее, 84-ое место среди российских регионов (уступая пока только Дагестану).

Авторы рейтинга так прокомментировали свои выводы:

"По итогам 2016 года в подвале группы отстающих оказался Александр Карлин (Алтайский край). Не только наблюдатели ЦИК «Рейтинг», но, похоже, так же и федеральный центр стали не очень жаловать возрастных региональных глав. Но помимо возраста в «Национальном рейтинге» против Александра Богдановича сыграли многие другие факторы.

Например, нетривиальные результаты и бэкграунд Единого дня голосования. Конечно, различные эксперты неоднократно отмечали, что в нынешнем году не повторилась история предыдущего электорального цикла, когда Кремль начал оперативно менять глав, чьи регионы оказались в хвосте по итогам выборов 2011 года. Сегодня, как причины ротации, на первое место вышли социально-экономические показатели и коррупционные скандалы. Но все-таки худший результат «Единой России» в масштабах всей страны на выборах в Госдуму (35,19%), это уже слишком заметное «достижение», чтобы не обратить на него внимание.

Данный результат гармонично дополнили 34,08% голосов избирателей, отданных за партию власти на выборах депутатов местного парламента. Помимо плачевных для главы региона итогов, выборы в Алтайском крае никаким образом нельзя назвать тихими и не скандальными. Об этом свидетельствовали заявления представителей Центризбиркома и многих участников выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова грозилась даже отменить итоги голосования в Барнауле при подтверждении поступающей оттуда информации.

По сообщениям экспертов, целый ряд чиновников (в том числе и на уровне заместителя губернатора и мэров), были арестованы по делам о взятках. Так же эксперты отмечали в 2016 году низкий уровень инвестиций, тяжелое экономическое положение, низкий уровень заработной платы. Социальное самочувствие проявляется в растущем оттоке населения.

Протестные выступления по сообщениям наблюдателей в основном касаются погашения долгов по зарплате. По их оценке дальнейшее падение жизненного уровня в одном из беднейших регионов страны может раньше, чем в других регионах, привести к обострению ситуации. Положение усугубил целый ряд конфликтов Александра Карлина с местными элитами, мэрами городов".

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