Что с тубдиспансером в Новоалтайске? Ответ правительства Алткрая.

05.07.2019

Пресс-служба губернатора Алтайского края направила сайту Что делать? подготовленное Министерством строительства региона заявление о своем видении ситуации вокруг строящегося противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске, где потребовалось повторно провести бюджетное финансирование ряда ранее уже сделанных и оплаченных бюджетом строительно-монтажных работ. Ранее министр Иван Гилев затруднился с оценкой стоимости этих работ (сделанное более чем месяц спустя заявление его ведомства также продолжает обходить этот вопрос).

Приводим полный текст полученного комментария.

"В настоящее время подрядной организацией действительно ведется демонтаж некоторых элементов здания – перегородки и полы блоков А,Б, трубы теплотрассы проходных каналов. Еще предстоит демонтировать часть кровли. Демонтаж этих конструкций необходим, так как в течение нескольких лет здание простояло без консервации, кроме того, изменились некоторые нормы и стандарты. Соответствующие заключения выданы специализированным организациями (ООО "ПИ", Алтайгражданпроект", ООО "Стройтехэксперт", ООО "Центр экспертизы промышленной безопасности").

Оконные блоки замене не подлежат, в настоящее время они временно сняты для производства демонтажных работ, после чего будут восстановлены. Часть кафельной плитки была демонтирована вместе с перегородками.

Остальные конструкции, в том числе фундамент, и несколько уже построенных этажей, соответствуют нормам и не требуют каких-либо кардинальных изменений.

До конца лета текущего года планируется начать восстановление конструкций в соответствие с откорректированным проектом, выданным Алтайгражданпроектом.

С начала производства работ на объекте установлена охрана, посторонние лица доступа на территорию не имеют.

Справочно. Проектно-сметная документация разработана в 2011 году. Реализация проекта предусмотрена в два этапа – строительство двух пусковых комплексов мощностью по 250 коек каждый. Государственные контракты на проведение работ были заключены между Министерством здравоохранения края и и подрядной организацией СПП ОАО "Стройгаз" в 2011 и в 2015 годах. С 2015 года работы на объекте практически не велись, объект не консервировался".

На фото: экс-кураторы подозрительного строительства Александр Карлин и Даниил Бессарабов ныне заседают в российском парламенте.

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