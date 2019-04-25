Что рассказал Томенко собранным медийщикам?

25.04.2019

СМИ Алтайского края, группа руководителей и представителей которых вечером 24 апреля была собрана на закрытую встречу с губернатором этого региона, сегодня наперебой публикуют пространные тексты с преимущественно повторяющимся набором его ответов на вопросы.

В некоторых из изданий при этом уточняется, что публикация именно 25 апреля было одним из условий приглашения на встречу. Возможно, что это связано с тем, что 26 апреля Томенко должен зачитать доклад об итогах своего первого года рабы депутатам Заксобрания края.

Что значительного сказал губернатор? И, что, возможно, более важно - о чем он не сказал?

СУЩЕСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАСКОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 –НАЧАВЛЕ 2019 ГГ.

РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: В 2018 г. реальные располагаемые доходы упали в крае на 4,1% (весь объем падения пришелся на второе полугодие) - при том, что правительство Томенко обещало их рост на 0,4%, а падение в среднем по России составило лишь скромные 0,2%. В январе-феврале они упали в крае еще на 2,3%.

ОТВЕТЫ: Тема эта совершенно не заинтересовала никого из собранных на встречу медийшиков. Ни слова на нее не сказал и сам Томенко. Да и тезисы его доклада в АКЗС свидетельствуют, что он всеми силами намерен избегать любой дискуссии по этой, по-видимому, самой важной из существующих, и столь же болезненной для него теме.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ ИНДЕКСАЦИИ НА 11% ЗАРПЛАТ КРАЕВЫМ БЮДЖЕТНИКАМ В 2019 Г.

РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: Индексация зарплат в форме весьма туманных обещаний перенесена: медикам – на апрель, в образовании – на сентябрь, в культуре – на неопределенный срок. Есть все больше оснований полагать, что она не состоится вообще.

ОТВЕТЫ: Тема эта совершенно не заинтересовала никого из собранных на встречу медийшиков. Сам Томенко, однако, косвенно коснулся ее, по своей инициативе заявив, что попытки властей регионов повышать зарплату бюджетникам якобы встречают неприятие в федеральном правительстве и потому нереализуемы. Да и денег у него на это просто нет.

"На среднюю заработную сегодня ориентируются и зарплаты бюджетников. Мы, может быть, и хотели бы поднять заплату бюджетникам за счет своих средств, за счет, может быть теоретически, увеличения бюджета. Но я не смогу согласовать это с Минфином. Он мне скажет: у тебя средняя по краю вот такая. Это вы за наш счет хотите поднять зарплату. Поэтому тут опять возвращаемся к тому, что надо поднимать экономику региона и увеличивать долю собственных доходов", - цитирует Томенко ИА Амител.

"Консолидированный бюджет края – 126 миллиардов рублей. И в этих 126 миллиардах нет расходов…на существенное повышение зарплат бюджетников," – цитирует губернатора газета Алтайская правда.

ТАЙНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ КРАЙПРАВИТЕЛЬСТВА И ВЛАСТЕЙ БАРНАУЛА ПО ВВЕДЕНИЮ В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ ПОВЫШЕННОГО ТАРИФА НА ТЕПЛО

РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: В максимально негласной форме вводимый в Барнауле в интересах олигарха Андрея Мельниченко (СГК) повышенный теплотариф (т.н. альткотельной) по-тихому уже одобрен местными властями и сейчас находится на согласовании в Минэнерго РФ, возглавляемом другом и однокашником Томенко. Предполагается, что он будет введен уже со следующего отопительного сезона.

ОТВЕТЫ: Тема эта совершенно не заинтересовала никого из собранных на встречу медийшиков. Ни слова на нее не сказал и сам Томенко.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО КОНКРЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ТОМЕНКО - РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В КРАЕ НА 60% ЗА 5 ЛЕТ (Т.Е. В СРЕДНЕМ ПО 12% В ГОД).

РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: В 2018 г.12-процентный рост был достигнут (преимущественно, за счет приуроченной к президентскому голосованию накачки зарплат бюджетников). В 2019 г. этот рост ожидаемо упал почти вдвое – до 7,5% (по итогам первого квартала) при существенном росте инфляции.

ОТВЕТЫ: Тема эта совершенно не заинтересовала никого из собранных на встречу медийшиков. Сам Томенко, однако, косвенно коснулся ее, по своей инициативе заявив: "Думаю, и в 2019 году будет рост процентов на 10". (сайт ИД Алтапресс).

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