Чиновники правительства Алтакрая могут стать фигурантами нового уголовного дела по махинациям с квартирами для сирот.

14.03.2019

14 марта действующее в Алтайском крае управление СКР сообщило о возбуждении очередного уголовного дела по нарушениям в ходе предоставления детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказавшихся непригодными для проживания квартир. Дело начато по результатам проверки публикации в местном СМИ - по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)

Это первый значительный коррупционный процесс, фигурантами которого могут стать высокопоставленные чиновники уже нового состава правительства Алтайского края

Основная фабула этой истории, однако, началась еще при губернаторстве Александра Карлина – когда весной 2018 г. между краевым казенным учреждением «Региональное жилищное управление» (РЖУ) и индивидуальным предпринимателем (его имя СКР не называет) был заключен контракт на поставку в гособственность жилых помещений в доме, расположенном в поселке Центральный города Барнаула на общую сумму более 26 млн рублей.

Ряд местных СМИ выражают при этом сомнения в том, что это подвергшееся капитальным переделкам перепрофилированное строение изначально было пригодно для проживания.

По версии следствия, через полгода чиновники правительственного ведомства, тем не менее, по актам приема-передачи приняли жилые помещения в госсобственность, а затем передали их по договорам найма для проживания детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Однако с наступлением текущей зимы квартиры, предоставленные жильцам, оказались непригодными для проживания – из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью.

В настоящее время следствием СКР ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Махинации с "социальными" квартирами в РЖУ не впервые попадают в поле зрения алтайских силовиков. Так, в 2016 -2017 гг. СКР уже расследовал близкое по фактуре уголовное дело против экс-руководителя РЖУ Татьяны Филатовой.

В ходе своей работы в крайправительстве г-жа Филатова вела себя предельно публично. Так, ее схемы по подбору квартир для детей сирот и инвалидов, оказавшиеся на поверку мошенническими, активно рекламировались партией Единая Россия – чиновница позиционировала их как входящие в состав т.н. "партийного проекта ЕР «России важен каждый ребенок».

Возможно, именно это и подвело тогда участников схемы. Скандал вокруг курировавшегося чиновницей распределения квартир для детей - сироти инвалидов был поднят в 2016 году краевым отделением ОНФ, куда стали обращаться тогда пострадавшие. Возможно, на позицию тогдашнего руководства ОНФ по "щекотливому" делу, затрагивавшему в Алтайском крае интересы группы высокопоставленных лиц, в то время могло повлиять то, что в этом регионе в тот момент он позиционировался командой местного губернатора как "враждебная" им структура и периодически подвергался давлению.

Вскоре по их заявлениям СКР было начато следствие. В политическом сообществе края тогда многие были уверены, что одним из последствий коррупционного скандала стала отставка в августе 2016 года руководителя Филатовой - Станислава Набоко (несколько месяцев назад он неожиданно был назначен первым вице-губернатором Курской области). Этого доверенного выдвиженца фактически руководившего тогда экономикой края первого заместителя губернатора Сергея Локтева в те годы многие на Алтае рассматривали как потенциального преемника, "выращиваемого" управляющим краем тандемом губернатора Александра Карлина и г-на Локтева – по крайней мере, до момента неожиданной отставки молодого управленца, под эгидой которого развернули свою деятельность мошенники.

А местное отделение Трансперенси Интернешнл Россия (ТИР) высказывало тогда мнение, что к преступной схеме могла быть причастна одно из публичных "лиц" алтайских единороссов – авторитетная депутат краевого Заксобрания от ЕР Ирина Солнцева (и ее ближайшие родственники). По данным ТИР, как минимум двое из причастных к подозрительным сделкам риэлтеров имели тесные связи с возглавлявшей в АКЗС комитет по соцполитике г-же Солнцевой.

СКР, однако, по итогам первого скандала с квартирами тогда сообщил лишь о том, что по итогам следствия претензии в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот, детей-инвалидов, а также членов их семей, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были предъявлены лишь в адрес неназванной экс-чиновницы и троих ее подельников-риэлтеров (их имена также скрываются): никаких коррупционных нитей, идущих от них "наверх", следствие традиционно не выявило.

Информации о том, чем завершился первый процесс о коррупции в РЖУ, нет. Однако, это правительственное ведомство уже вновь успело стать предметом нового уголовного скандала.

В краевом правительстве пока никак не прокоментировали открытое в отношении своего подразделения уголовное дело.

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