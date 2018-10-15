Четвертый месяц в Алтайском крае снижается промпроизводство и потребление населения – итоги сентября.

15.10.2018

Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае по итогам 9 месяцев 2018 года продолжил падение. Об этом сообщает терорган Росстата.

По итогам января-сентября он составил 100,4% к показателям за соответствующий период прошлого года (месяцем ранее показатель ИПП был на 0,1% выше). Таким образом, Росстат фиксирует на Алтае спад промышленного производства, идущий непрерывно уже 4 месяца – с начала лета.

Отраслевой анализ показывает, что его основным драйвером является спад в дающей почти половину промышленного продукта края пищевой промышленности (текущий показатель производства - 98,9%). А здесь он наиболее глубок в производстве дорогих и качественных продуктов питания, ориентированных на внутренний рынок Алтая. Вызванный здесь падением реальных доходов населения эффект "перехода с колбасы на кашу", по-видимому, будет отрицательно влиять на ИПП и далее, хотя основной потенциал падения он уже выбрал.

Любопытно, что промышленное падение в Алтайском крае совпало с приходом на губернаторский пост сюда Виктора Томенко, неоднократно заявлявшего о том, что упор на развитие именно промышленности является основой его программы. В ситуации, когда реальность уже четвертый месяц показывает диаметрально противоположное, губернаторская команда уклоняется от каких-либо содержательных комментариев в отношении промышленного спада в Алтайском крае.

Столь же печальные итоги демонстрирует другой важный индикатор – потребления населения (индекс розничного товарооборота). Как сообщает Росстат, по итогам 9 месяцев, он составил 101%к прошлогодним показателям (т.е. к кризисному минимуму). Данные за 9 месяцев на 0,2% ниже показателей месячной давности. Последним месяцем, когда в Алтайском крае отмечался слабый рост розничного товарооборота, стал май. В июне и июле он стагнировал на цифре 101,4%.По итогам августа индикатор снизился на 0,2%, по итогам сентября – на такую же цифру.

Каких-либо комментариев по этому поводу от властей края также не появлялось. А сохраняемая губернаторской командой предельная закрытость не позволяет узнать, что думает глава региона о столь печальных первых итогах своего правления в Алтайском крае.

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