Чемпион по фальшивкам? Зарплата персонала двух третей медучреждений в Алтайском крае ниже средней по региону.

11.04.2019

11 апреля ведущие федеральные СМИ активно цитируют вышедшую в этот день публикацию РБК, которая утверждает, что заявления властей о том, что зарплата медиков достигла среднего по региону уровня – в значительной степени не сответствуют реальным данным. Среди приведенных примеров таких регионов назван Алтайский край, где по утверждению авторитетного издания ситуация с манипуляцией властями отчетами о размере зарплат медиков сама вопиющая в России.

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону. Больше всего таких учреждений РБК обнаружил в Алтайском крае — 113 больниц из 170, Челябинской (113 из 179) и Ростовской области (112 из 257). ​Это следует из публичной бухгалтерской отчетности медицинских организаций по всей стране, опубликованной на сайте bus.gov.ru в разделе «Здравоохранение».

Зарплаты работников каждой больницы сравнивались со средней зарплатой в регионе за 2018 год. На конец марта 2019 года из 8100 учреждений отчетность за прошлый год опубликовали около 4800, поэтому анализ проводился только по ним. В средней зарплате персонала учитывались зарплаты и медиков, и немедицинского персонала — в больницах их примерно поровну.

Согласно майскому указу Владимира Путина от 2012 года, зарплаты врачей с 2018 года должны составлять 200% от средней зарплаты по региону, а среднего медицинского персонала — 100%. О достижении этих показателей отрапортовало федеральное правительство. Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тыс. руб., у среднего медицинского персонала — на 25%, до 37 тыс. руб., заявила в декабре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью России 24.

Однако, работающий механизм увеличения заработков и мотивации врачей в реальности так и не создан, отмечали эксперты. А оплата труда медицинского и немедицинского персонала, несмотря на пафосные отчеты, и сформированную по заявлениям властей победную статистику Росстата, в реальности не достигает целевых показателей.

Так, согласно отчету Росстата Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки по Алтайскому краю. Январь-декабрь 2018 среднемесячная зарплата врача в Алтайском крае в 2018 г. составляла 48.507 рублей, среднего медработника - 25.001 рубль. Проведенное РБК детальное исследование первичной финансовой отчетности медучреждений, однако, рождает обоснованные сомнения в реальности этих показателей.

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