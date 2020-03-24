Бывший руководитель Алтайского края Белобородов все-таки был осужден - за взятки и растраты на десятки миллионов.

24.03.2020

Бывший Управляющий делами администрации (ныне – правительства) Алтайского края Алексей Белобородов по итогам длительного и тяжко шедшего расследования и суда все-таки был признан виновным в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщило 23 марта краевое управление СКР.

Приговор высокопоставленному взяточнику и растратчику, однако, не выглядит особо суровым – ставший чиновником экс-полковник МВД получил лишь 3 года лишения свободы (с отбыванием наказания в колонии общего режима), а также небольшой в сравнении в нанесенным им ущербом бюджету штраф в 4 млн рублей, и запрет занимать государственную должность сроком на 6 лет.

Судя по тексту сообщения, решение суда еще не вступило в законную силу и, таким образом, может быть оспорено бывшим руководителем края в суде второй инстанции. Учитывая активную позицию экс-чиновника и его защиты в ходе курировавшегося местными чекистами следствия и процесса шансы на это весьма велики. Опыт показывает, что часто при наличии квалифицированной защиты это позволяет уменьшить размер вынесенного судом первой инстанции наказания на срок до полугода. И хотя Белобородов был пафосно взят под стражу в зале суда, с учетом отбытого ареста во время следствия это позволяет ему надеяться выйти на свободу по УДО уже через несколько месяцев.

В своей финальном сообщении СКР воспроизвел фактуру, легшую в основу обвинения в адрес ближайшего сотрудника экс-губернатора Александра Карлина (ныне занимает пост члена Совфеда от своего преемника).

В 2013 году Белобородов обратился к директору и собственнику ООО СК «РемСтрой» Евгению Фоканову "с предложением оказать услугу по выбору его компании качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных Управлению делами Администрации края. В нарушение всех норм действующего законодательства и в обход конкурсных процедур, с Обществом были заключены государственные контракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнения работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов".

В ходе суда Белобородов заявлял о том, что состоял с Фокановым в товарищеских, приятельских отношениях в течение более чем 10 лет.

За эту услугу с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого стройматериалов на общую сумму более 3,6 млн рублей (в основном в этой связи упоминалось поместье Белобородова в городе-курорте Белокуриха).

Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве Фоканова похитил путем растраты деньги на общую сумму более 32 миллионов рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами Администрации края, которые на самом деле не проводились, либо проводились по завышенной стоимости.

Согласно данным открытых отчетов, за эти четыре года коррупционного процветания ООО показало выручку на 394 млн рублей. Сколько из них точно приходится на сомнительные контракты, полученные при посредничестве Белобородова – неизвестно. Однако, за последующие 2 года, после того, как это покровительство исчезло, выручка этого ООО составила менее 10 млн рублей . Сам же Фоканов год назад был по этим обвинениям уже осужден, получив, впрочем, предельно мягкий приговор – 3 года условно и штраф в 0,3 млн рублей. А в мае 2019 г. Фоканов передал права собственности и пост директора сомнительной фирмы другому барнаульскому предпринимателю – Станиславу Лихолету.

Судьба растраченных бюджетных средств при этом из сообщения СКР неясна. А вынесенный Белобородову штраф на порядок ниже суммы взяток и расхищенного. И при этом нет какой-либо информации о том, что пострадавшая сторона – правительство Алтайского края – намерено взыскать со своего бывшего руководителя как минимум десятки миллионов растраченных им средств и потребовать возмещения в ходе уже гражданского, а не уголовного процесса прочих связанных с деятельностью своего бывшего руководителя убытков.

Официально в правительстве края приговор своему бывшему руководителю никак не прокомментировали. Однако, косвенно о том, что преемники Белобородова не намерены требовать в рамках гражданского судопроизводства с него погашение убытков, причиненных бюджету, может свидетельствовать публикация о приговоре "губернаторской" телекомпании Катунь-24. Плотно контролируемое правительственным пропагандистским ведомством медиа-структура в своей публикации поставило под сомнение даже озвученную СКР цифру растраты, превышающую 32 млн рублей. Губернаторские пропагандисты считают, что нанесенный растратами Белобородова ущерб бюджету можно оценить лишь в 5,8 млн рублей.

Никак не фигурирует в итоговом заявлении СКР и фамилия покровителя полковника Белобородова – экс-губернатора Карлина. В связи с чем, по-видимому, жителям края предлагается версия того, что многолетние масштабные коррупционные схемы в управляющем краем кабинете проводились бывшим ближайшим сотрудником губернатора без какого-либо ведома и участия экс-главы региона.

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