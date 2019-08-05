Бывший майор МВД в Рубцовске заявил о находке массового захоронения жертв советской тайной полиции.

05.08.2019

О том, что 59-летний житель Рубцовска Сергей Колчин нашел в окрестностях этого города место, где предположительно находится место массового захоронения жертв советской тайной полиции, сообщил 5 августа сайт VRUBCOVSKE.RU.

Колчин при этом рассказал сайту, что его поиски места захоронения начались еще 2года назад, но обнаружить предполагаемый могильник удалось лишь весной 2019 г. Он приблизительно оценивает количество захороненных там в 120 - 180 человек.

При этом ни конкретное место, ни обстоятельства, позволившие сделать вывод о наличии захоронения там (и о количестве жертв, в публикации не конкретизируются. В ней сообщается лишь о том, что к поискам в этом месте Колчина направили рассказы опрошенных им старожилов города и бывших сотрудников советских репрессивных органов. "Опрашивал старых жителей города г.Рубцовска, пенсионеров ЧК/ОГПУ/МГБ/КГБ и их родственников. Так вышел на место. Для 100% достоверности необходимо вскрытие. Пока ищем юридическое обоснование", – заявил он сайту. Из этого заявления можно сделать вывод о том, что какие-либо раскопки на предполагаемом месте захоронения на сегодня не поводились.

Высказывания Колчина рождают некоторые сомнения – едва ли в последние два года в Рубцовске его автор мог встретить в живых бывших сотрудников ЧК (упразднена в 1922 г., 97 лет назад) или ГПУ/ОГПУ (существовало в 1923-1934 гг., т.е. 85-96 лет назад). На странице в соцсетях, которую автор заявления предлагает для общения людям, заинтересованным его сообщением, его дата рождения указана как 31 декабря 1923 года, а возраст – 93 года. По-видимому, речь идет о сознательной мистификации со стороны Колчина – в других своих профилях он указывает свой возраст в 59 лет, и также сообщает, что он в прошлом - бывший старший офицер МВД РФ.

Поводом для своих поисков Колчин назвал поступившее к нему обращение: "Два года назад, ко мне обратились жители Санкт-Петербурга, с просьбой найти место захоронения их родственника-священника расстрелянного в Рубцовске".

На сегодняшний день бывший сотрудник МВД заявляет о намерении отыскать родственников репрессированных, которые в дальнейшем смогут посетить место захоронения своих родных и благоустроить данное захоронение.

Рубцовский сайт также публикует список из 81-го человека, приговоренных по политическим мотивам к казни в этом городе, преимущественно в 1929-1931 годах. Источники этого списка не указаны, предположительно он мог быть составлен на основе материалов выпускавшейся на Алтае многотомной Книги Памяти жертв политических репрессий Алтайского края.

Фото - из профиля Сергея Колчина в соцсетях.

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