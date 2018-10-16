Бюджет-2019 правительство Алтайского края намерено скрывать до последнего.

16.10.2018

Бюджет Алтайского края на 2019 год губернаторская команда намерена предать гласности буквально лишь накануне сессии Заксобрания региона, где он должен быть одобрен. Данные об этом появились 16 октября. Когда губернаторская пресс-служба сообщила о том, что бюджет будет внесен в АКЗС лишь 22 октября.

А спустя неполные сутки , 23 октября, по нему уже назначены "публичные слушания". В предельно ускоренном темпе предполагается и мобилизовать контролируемое губернаторской командой депутатской большинство Единой России в АКЗС – предполагается, что 25 октября оно примет бюджет в первом чтении.

На сегодняшний день основной финансовый документ будущего года недоступен. Озвучены лишь некоторые его параметры – и они не очень-то впечатляют.

Расходы краевого бюджета на 2019 год запланированы в объеме 95,6 млрд рублей. В настоящее время расходы бюджета края в 2018 году оцениваются в большую сумму – 102,3 млрд рублей.

Доходы краевого бюджета на 2019 год запланированы в объеме 90,4 млрд рублей. Это также существенно ниже доходов бюджета-2018 (97,1 млрд рублей).

Ухудшение параметров бюджета связано с тем, что в него заложена существенно меньшая сумма федеральных дотаций. Финансовая помощь из федерального бюджета на будущий год оценивается 38,1 млрд рублей. В то время, как в бюджете текущего года она составляет сейчас 47,1 млрд рублей.

Не исключено, что в течении будущего года сумма федеральной помощи может вырасти. Впрочем, также нельзя исключать и обратного.

Во всяком случае, именно тяжелыми и напряженными переговорами с федералами об этом неофициально поясняли в краевом правительстве возникшую задержку с представлению бюджета-2019.

Единственный показатель, который демонстрирует рост – это собственные доходы бюджета. Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году прогнозируются в объеме 52,3 млрд рублей. Это больше чем в бюджете текущего года, где сейчас они оцениваются в 49,5 млрд рублей.

Данных о том, как будет решен в бюджете-2019 вопрос с размером социальных выплат, нет. В итоге, будет ли в будущем году проиндексирована зарплата краевых бюджетников, и будут ли проиндексированы основные социальные выплаты, уже несколько лет замороженные решением экс-губернатора Александра Карлина, станет ясно лишь в конце недели.

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