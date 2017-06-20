Больше репрессий! КПРФ хочет, чтобы МВД разобралось со сторонниками Навального и Единой России, пришедшими на их митинг в Рубцовске.

20.06.2017

Стали известны дополнительные подробности вокруг инцидента с таинственными "провокаторами", которые пришли 17 июня со своими плакатами на митинг, организованный КПРФ в Рубцовске. Основной его тематикой был протест против роста в этом городе теплотарифа, и требование сохранить в эксплуатации выводимую из нее собственниками одну из двух городских ТЭЦ. При этом организаторы уклонились от того. чтобы предложить каких-либо решений поставленных проблем (если они вообще могут быть в принципе разрешены).

Также они не стали выносить на митинг радикальные лозунги (отставки губернатора Карлина, президента Путина и пр.), под которым на предыдущей акции им удалось собрать беспрецедентное для небольшого Рубцовска количество горожан.

Возможно, нескрываемо имитационный характер протеста привел к тому, что количество митингующих в этом городе 17 июня упало более чем вдвое.

Организаторы, однако, винят в этом местные власти, жаркую погоду и все более активно - неких "провокаторов". Последние (их число в заявлениях Алтайского крайкома КПРФ все более возрастает) виновны в том, что вынесли на протестное мероприятие свои, несогласованные с организаторами плакаты. Первоначально говорилось о 10 плакатах, сейчас в заявлениях алтайских коммунисты говорят уже о "более чем 20-ти плакатах".

Косвенно это свидетельствует о том, что речь идет о значительной части участников довольно немногочисленного митинга.

О содержании плакатов "провокаторов" известно немногое. "Часть плакатов никак не были связаны с тематикой митинга", - говорится в специально подготовленном 19 июня заявлении Алтайского крайкома КПРФ. Также говорится о том, что на плакатах содержались "оскорбительные и порочащие КПРФ и отдельных коммунистов высказывания, в том числе депутата АКЗС Веронику Лапину".

В своем заявлении Алтайский крайком КПРФ приоткрывает завесу над личностями "провокаторов". В его заявлении утверждается, что эта группа состояла из "предполагаемых кандидатов в депутаты от партии Единая Россия", активистов местного "молодежного парламента", а также сторонников Навального.

Держащие несогласованные плакаты людей в заявлении крайкома обвиняют в том, что они "сознательно провоцировали конфликты, пытаясь привлечь к себе внимание шумным поведением, демонстрацией плакатов, требованиями «выразить свое мнение». В ответ функционеры КПРФ решили прибегнуть к помощи полиции – вызванные ими полицейские "успешно и оперативно пресекли" попытки недовольных "выразить свое мнение". Ранее сообщалось о том, что большая часть неортодоксальных плакатов была полицией изъята (о задержаниях митингующих пока ничего неизвестно), а по двум из них якобы уже начато административное дело.

В своем заявлении Алтайский крайком КПРФ выражает "признательность и благодарность" действиям полиции. Однако, двух начатых ею против участников митинга дел руководству алтайских коммунистов кажется мало. "Мы надеемся, что правоохранительным органам удастся выявить всех организаторов и участников провокаций. Алтайский краевой комитет КПРФ готов оказать в этом содействие, предоставить необходимые фото- и видеоматериалы пресс-службы крайкома, участвовавшей в освещении митинга", - говорится в заявлении руководства алтайских коммунистов.

Стоит отметить, что подобная позиция опирается на уже имеющийся у работников этих структур опыт успешного взаимодействия с репрессивными органами в ходе разворачивания ими политических процессов на Алтае. Целая группа сотрудников крайкома КПРФ, во многом пришедшая в политику на волне гражданских протестов за честные выборы в 2011-2012 годах, затем, на волне ура-патриотического угара в 2014-2015 гг. стала известна здесь как авторы доносов на своих бывших товарищей по оппозиции, активно используемых силовиками для их осуждения.

Ставшая мишенью плакатчиков молодой депутат Вероника Лапина выступает на митинге. Фото - пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

Нет комментариев