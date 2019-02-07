Болгария в марте намерена подписать договор с Алтайским краем.

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О намерении правительства Болгарии подписать прямые договоры с властями ряда российских регионов, включая Алтайский край заявила 6 февраля министр туризма Болгарии Николина Ангелкова во время встречи с первым заместителем председателя Госдумы РФ Иваном Мельниковым.
"Для нас очень важна не только работа с центральным округом, но и с регионами. Поэтому во время визита в марте мы подпишем ряд соглашений с регионами — с Алтайским краем, с Владимирской областью и многими другими",- цитирует высказывание Ангелковой агентство Прайм.
О конкретном содержании подготовленного к подписанию договора данных нет, ничего не сообщает по этому поводу и правительство Алтайского края.
Можно предположить, что документ по преимуществу может оказаться связанным с вопросами туристического сотрудничества. В комментариях к этому заявлению Ангелкова в основном говорила именно на эту тему, подчеркнув, что вклад туризма в бюджет Болгарии в 2018 году составил 4 миллиарда евро, а Россия в этой связи рассматривается в Болгарии как ведущий рынок по продаже услуг этого сектора.
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