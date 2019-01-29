Биографии Нехаева и Попеко с опасениями вспомнили в Чите.

|Январь 2019
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Биографии пиарщиков Сергея Нехаева и его партнера – Алексея Попеко 29 января публикует сайт Чита.ру. Поводом для объемной публикации "Беспокойная тень губернаторов" стало представление в этот день Нехаева в качестве руководителя администрации губернатора — вице-премьера правительства Забайкальского края.
Популярный сайт вспоминает в этой связи многочисленные публикации о деятельности Нехаева и Попеко в различных регионах России.
На Алтае пара пиарщиков упоминалась как члены команды обвиненного в мошенничестве пиарщика Ильи Митькина (он же - Спокойнов, Зельдович, Миськин).
В последние годы Попеко в Барнауле был привлечен собственниками группы Эвалар в качестве руководителя ее медиа-группы. Однако, в феврале 2017 г. он покинул этот пост.
В 2018 г. Попеко представлялся в Барнауле как руководитель краевой организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По словам общавшихся с его командой людей, при этом активно раздавались намеки на якобы имеющиеся у них неформальные связи с окружением Сергея Кириенко в администрации президента России. Впрочем, попытка структур пиарщика получить в прошлом году президентский грант на цели, связанные с планами реконструкции Сереброплавильного завода в Барнауле, не увенчалась успехом.← Назад
Elements not found