Биографии Нехаева и Попеко с опасениями вспомнили в Чите.

29.01.2019

Биографии пиарщиков Сергея Нехаева и его партнера – Алексея Попеко 29 января публикует сайт Чита.ру. Поводом для объемной публикации "Беспокойная тень губернаторов" стало представление в этот день Нехаева в качестве руководителя администрации губернатора — вице-премьера правительства Забайкальского края.

Популярный сайт вспоминает в этой связи многочисленные публикации о деятельности Нехаева и Попеко в различных регионах России.

На Алтае пара пиарщиков упоминалась как члены команды обвиненного в мошенничестве пиарщика Ильи Митькина (он же - Спокойнов, Зельдович, Миськин).

В последние годы Попеко в Барнауле был привлечен собственниками группы Эвалар в качестве руководителя ее медиа-группы. Однако, в феврале 2017 г. он покинул этот пост.

В 2018 г. Попеко представлялся в Барнауле как руководитель краевой организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По словам общавшихся с его командой людей, при этом активно раздавались намеки на якобы имеющиеся у них неформальные связи с окружением Сергея Кириенко в администрации президента России. Впрочем, попытка структур пиарщика получить в прошлом году президентский грант на цели, связанные с планами реконструкции Сереброплавильного завода в Барнауле, не увенчалась успехом.

Нет комментариев