Бийское ЗАО Алтайвитамины вновь требуют признать банкротом.

10.01.2017

Крупное бийское фармпредприятие еще советского периода – ЗАО Алтайвитамины вновь оказалось под угрозой банкротства. ООО Скала из Ульяновска вновь обратилась в арбитражный суд Алтайского края с иском о признании банкротом этой фармацевтической компании, сообщает 10 января газета Коммерсант. В августе 2016 г. Скала уже отсудила у бийской фармкомпании 1,3 млн рублей за пользование деньгами по договору займа. В 2016 году иски о признании Алтайвитаминов банкротом подавались трижды - в августе и в сентябре барнаульской компанией Кват-Р», в марте Скалой (тогда сумма просроченной задолженности по договорам займа составляла 21,7 млн руб.).

Однако во введении наблюдения тогда было отказано, так как должник рассчитался с кредиторами.

ЗАО Алтайвитамины создано в 2001 году (уставный капитал 46 тыс. руб.) на базе возникшего еще в 1949 г. Бийского витаминного завода. В советский период предприятие специализировалось на выпуске продукции переработки облепихи. Сейчас специализируется на производстве лекарственных средств, товаров фармацевтики и БАДов. Основными акционерами компании числятся ее гендиректор Юрий Кошелев с долей 47,4%, Елена Бурова (30%) и Дмитрий Кошелев (4,3%). По данным базы Kartoteka.ru, выручка фармпредприятия в 2015 году превысила 1,673 млрд руб., чистая прибыль составила более 80,5 млн руб. Численность персонала – более тысячи человек.

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