Бежавший из России активист из Бийска Горр получил политубежище в Швеции.

26.09.2018

Об этом бежавший из России оппозиционный активист из Бийска Сергей Горр сообщил 25 сентября в своем аккаунте в Фейсбуке.

"У меня все хорошо. Швеция предоставила мне политическое убежище. Очень приятно ,что не забываете про меня! В ближайшие месяцы планирую возобновить политическое просвещение населения России в соцсетях. Надеюсь, что на Родине скоро все измениться и Россия станет свободной!!!", - пишет 30-летний мужчина.

Свою политическую карьеру в Бийске Горр начинал в качестве активиста КПРФ. Однако, затем он стал сторонником более радикальных лидеров: последние годы Горр выполнял обязанности координатора действовавшей в Бийске ячейки сторонников движения Вячеслава Мальцева Артподготовка. Сам Мальцев бежал из России еще в 2017 г., а движение его сторонников получило неформальную репутацию крупнейшей провокаторской операции, проходившей под контролем силовиков - с целью собрать туда радикально настроенных молодых представителей оппозиции. Подтверждающие такие оценки факты имели место в деятельности Артподготовки и в Алтайском крае – так, здесь ее центральная ячейка в Барнауле разворачивалась под контролем бывшего подполковника МВД и связанных с ним криминальных групп.

Длительное время власти делали вид, что не замечают деятельности все более радикализировавшихся сторонников Мальцева, однако в финале они все же перешли к репрессиям в отношении собранных в это движение активистов.

В итоге Горр бежал из России в мае 2018 года, после того, как в СКР против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к массовым беспорядкам (такие же процессы силовики против сторонников Мальцева начали в большой группе российских регионов).

Бийского активиста обвиняли в том, что несколько роликов, размещенных им в октябре 2017 года на его странице в соцсети Одноклассники "содержат призывы к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием". Еще в ноябре 2017 год силовики заручились подтверждающим такую оценку "экспертным исследованием" неназванной судом структуры – однако, до конца апреля 2018 г. оно лежало без движения. В постановлении суда также содержалась ссылка на материалы следствия, в которых Горра обвиняли в том, что в течение 2017 года он координировал ячейку сторонников Мальцева в Бийске, проводил по воскресеньям уличные собрания ее активистов ("прогулки оппозиции"), "где обсуждали острые политические моменты, происходящие в Российской Федерации и видеоролики Мальцева".

Предоставленная суду краевым Центром по противодействию экстремизму (ЦПЭ) информация утверждала, что молодой активист "регулярно проводит идеологическую работу, призывает участников движения для участия в массовых беспорядках и дальнейшему силовому свержению действующей власти в Российской Федерации".

Позднее Горр сообщил о том, что в ходе допросов его понуждали дать показания о том, что сторонники Мальцева в Бийске также были связаны с крупнейшим производителем БАДов в России – дислоцированной в алтайском наукограде группой Эвалар. Представители ЦПЭ требовали от Горра признать том, что топ-менеджеры Эвалара якобы передавали ему деньги для организации протестных акций. В частности, речь шла о депутате Заксобрания Алтайского края и руководителе (с февраля 2018 г.) эваларовской Сибирской медиа-группы (СМГ) Андрее Абрамове (ранее он занимал пост одного из директоров основного бизнеса бийского производителя БАДов).

"Мне даже предлагали указать на очной ставке с Андреем Абрамовым, что я получал деньги от "Эвалара" на акции "Артподготовки". Взамен мне обещали 2 года условно. Меня такой вариант не устраивал", - заявил тогда Горр в интервью радио Свобода.

Есть основания предполагать, что "дело Горра" тогда пытался стимулировать и "политический блок" администрации экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина. Потерявший вскоре пост глава региона и преимущественно контролируемый экс-силовиками его блок "внутренней политики" тогда активно враждовали с Эваларом (предположительно, в связи с вопросом доступа к бюджетным ресурсам края в сфере промышленных дотаций). При этом обвинения производителя БАДов в финансировании оппозиционной активности тогда постоянно публично озвучивались "черными" пиарщиками на контролируемых людьми Карлина сайтах. В этой ситуации попытка ЦПЭ заставить оппозиционного активиста дать об этом признательные показания выглядела достаточно многозначительно.

С Горра была взята подписка о невыезде, однако он решил бежать из России (обстоятельств бегства активист до сих пор не рассказывает). До сего времени он также не сообщал ничего и о том, в какой стране он сейчас находится.

Получение бийским оппозиционером политического убежища – достаточно редкий случай в практике властей стран Евросоюза. Как правило, преследуемые российскими властями оппозиционные активисты, даже в ситуации, когда они могут убедительно подтвердить такие факты, последние годы в странах Европы получают преимущественно отказ в получении такого статуса.

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