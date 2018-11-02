Белоярская крепость: без фундамента, коммуникаций и правового статуса

02.11.2018

Группа алтайских микро-предпринимателей получила от Кремля миллионы на предельно странный проект воссоздания Белоярской крепости. При этом место ее постройки не указано, права на земельный участок неясны, а строительно-правовая модель проекта выглядит авантюрой.

Редакционная статья.

О решении Фонда президентских грантов выделить более 3 млн рублей на реализацию проекта малоизвестного на Алтае фонда Сердолик стало известно 31 октября.

ЗАБЫТАЯ КРЕПОСТЬ

С помощью этих средств авторы заявки обещают в апреле-ноябре 2019 года построить копию первого русского городского поселения на Алтае - находившейся в нынешних пригородах Барнаула Белоярской крепости (формально заложенный ранее Бийск к тому моменту был взят штурмом войсками Ойротии и сожжен, а нынешний Бийск возник существенно позднее и на другом месте).

ЧУДЕСНЫЕ ЛЮДИ ИЗ ДОМИКА В БЕЛОЯРСКЕ

Получатель гранта - учрежденный группой мини-предпринимателей Благотворительный фонд Сердолик - формально существует в Алтайском крае давно – с 2006 года. Он упоминается на многочисленных сайтах, посвященных НКО. Однако, какой-либо внятной информации о своей реальной благотворительной деятельности за более чем десятилетие своего существования фонд не оставил.

Сердолик учрежден 6 физическими лицами: Мажукиной Еленой Николаевной, Санниковым Олегом Альбертовичем, Санниковым Денисом Альбертовичем, Архинцевой Мариной Васильевной, Поповым Сергеем Николаевичем (руководитель фонда), Архипцевой Еленой Васильевной.

О пяти последних из них известно, что они являются (или в недавнем прошлом имели) статус предпринимателей, либо учредителей или директоров небольших фирм. Справочные системы сообщают о том, что часть из учредителей фонда имеют (имели) статус ИП в области рекламы, полиграфии и т.п. С руководителем фонда Поповым и другими связаны два ООО в области коммунальных услуг и турбизнеса (согласно публичным отчетам, с близкой к нулевой деловой активностью). В качестве офиса фонда на кремлевском сайте (и в собственных отчетах Сердолика) указан одноэтажный частный жилой домик в Белоярске, где вероятно, проживает кто-то из его учредителей.

На фото: Велижановский Елбан - заросший уникальным сосновым бором холм в низменной обской пойме напротив Барнаула. Фото - Валерий Савинков.

2 ЛИМОНА ИЗ СВОЕГО КАРМАНА

Помимо 3.056.130 рублей кремлевского гранта, авторы заявки обязались внести для реализации проекта софинансирование в размере 2.156.250 рублей. По столичным меркам сумма не выглядит крупной, однако скромнейшие публичные данные о размерах бизнес-активности учредителей Сердолика рождают сомнения в том, что микро-предприниматели имеют реальную возможность пожертвовать на благотворительный проект более 2 млн рублей.

Впрочем, отмечают эксперты, это обязательство может быть нивелировано путем перевода этих денежных вложений в нефинансовые. Также есть вероятность того, что организаторы заявки могут начать давление на местные власти для получения из местных бюджетов средств на закрытие вопроса с софинансированием.

КОРРУПЦИОННАЯ ИСТОРИЯ

Вопрос о реконструкции Белоярской крепости обсуждается уже более 10 лет, рассказал местный житель, активист казачьего движения Евгений Киринчук. По его словам, конкретные планы по воссозданию крепости были разработаны и переданы властям Алтайского края широким кругом заинтересованных общественников уже десятилетие назад. Однако, на этапе согласования с властями Новоалтайска реализация проекта тогда затормозилась – его организаторы получили от людей тогдашнего руководителя города-спутника Барнаула Бориса Парадовского "предложение, от которого нельзя отказаться". По словам Киринчука, ратующим за воссоздание Белоярской крепости общественникам тогда было категорично предложено обеспечить участие в проекте близких к Парадовскому фирм, которые должны были получить эксклюзивные права на коммерческую эксплуатацию крепости как развлекательного объекта.

Борис Парадовский работал в администрации Новоалтайская с 2001 по 2016 год: заместителем главы, с 2003 года – первым заместителем, с 2012 г. – сити-менеджером. В 2016 году он ушел в отставку на фоне высказываемых жителями города в адрес чиновника претензий в нецелевом использовании бюджетных средств и возможной заинтересованности в ряде скандальных проектов (замороженный в процессе строительства жилищный комплекс Демидов-парк и пр.).

Есть подозрения, что нынешние авторы проекта воссоздания крепости могут быть теми же самими близкими к теперь уже бывшему сити-менеджеру бизнесменами, делится своим мнением Киринчук.

А ГДЕ БЫЛА КРЕПОСТЬ?

На фото: памятный знак на Велижановском Елбане, однако, так и не стал точкой в спорах о месте, где реально находилась Белоярская крепость. Фото - Валерий Савинков.

По данным известного алтайского общественника, проект реконструкции крепости фонд Сердолик намерен реализовать на холме Велижановский Елбан (в кремлевской заявке вопрос о месте строительства и правах на земельный участок туманно обойден). На заросшем уникальным сосновым лесом холме в Обской пойме действительно несколько лет назад был установлен памятный знак о существовании крепости именно здесь. Там же проводились и изыскания, косвенно подтвердившие возможность того, что крепость, разобранная еще в 18 веке, место расположения которой было затем забыто, располагалась здесь. Однако, существуют и альтернативные версии расположения крепости - например, на находящемся на территории Белоярска месте слияния рек Малая и Большая Черемшанка. Ее придерживаются специалисты Новоалтайского музея. А серьезных археологических раскопок на Велижановском Елбане, которые бы поставили окончательную точку в этом вопросе, найдя реальное место нахождения крепости, не проводилось.

БЕЗ ФУНДАМЕНТА, КОММУНИКАЦИЙ И ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Вопросы также вызывают те параметры проекта реконструкции крепости, которые описаны в заявке на сайте Фонда президентских грантов. В частности, воссоздание крепости ее авторы проекта намерены провести в очень странной строительно-правовой модели: "Реконструкция крепости, в силу ее конструктивных особенностей, не является капитальным строительством, не предполагает устройства фундаментов, проведения коммуникаций, оформления прав собственности".

И если о территории реализации объекта и его параметрах в заявке говорится крайне кратко и невнятно, то вот модель коммерческо-развлекательной эксплуатации объекта описывается там предельно широко.

СО ССЫЛКОЙ НА СВЯЗИ В АПЕШЕЧКЕ

Появление в области защиты объектов исторического наследия на Алтае странных или малоизвестных персонажей стало своего рода тенденцией после того, как в эту сферу пошли значительные инвестиции из федерального и местных бюджетов. Освоение этих, превышающих миллиард рублей средств, в последние два года сопровождалось публичной полемикой, в ходе которой жители края и СМИ активно ставили вопросы о коррупционной заинтересованности команды экс-губернатора Александра Карлина и привлечения туда преимущественно связанных с бывшими руководителями региона доверенных предпринимателей.

На этом фоне появились в этой сфере и люди с предельно странной "кредитной историей" – такие, как, например, не так давно уволенный Эваларом бывший куратор его медийных проектов Алексей Попеко. Оставшийся не у дел после этого в Барнауле пиарщик последние месяцы стал представляться руководителям краевой ячейки ВООПИК, намекая на то, что занял эту позицию, используя якобы имеющиеся у него связи с командой первого замглавы АП Сергея Кириенко.

ВСЕ СТРАНЬШЕ И СТРАНЬШЕ

На сегодня нет четкой информации о том, кто может оказаться реальным спонсором "белоярского" проекта. Можно лишь предположить личности тех, кто стоит за его титульными авторами. Однако, участие в его "проталкивании" в АП как местных властей, так и плотно курирующего подбор будущих получателей президентских грантов чиновников блока "внутренней политики" краевого правительства, несомненно – по другому эти вопросы сегодня просто не решаются.

Однако, похоже, что налаженная система на сей раз дала сбой. И последнее решение Фонда президентских грантов о выделении средств на явно обладающую многочисленными странностями алтайскую заявку выглядит, как минимум, публичным признанием специалистов этой структуры своей недостаточной компетентности.

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