Система обеспечения сирот жильем в Алтайском крае фактически умерла.

30.07.2019

Такой вывод можно сделать по итогам характеризующих положение в этой сфере цифр, представленных прессе аппаратом краевого уполномоченного по правам человека.

"По состоянию на 1 мая 2019 года в очередь на жилье в регионе включено 7 тыс. 291 человек (из 9 тыс. 360 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Из них 5 тыс. 281 человек достигли возраста 18 лет и подлежат незамедлительному обеспечению жилыми помещениями. В Региональном жилищном управлении находятся 1074 неисполненных решений судов об обязании предоставить жилые помещения лицам данной категории", - цитирует в этой связи ТАСС заявление аппарата омбудсмена.

Занимающий длительное время пост омбудсмена бывший вице-губернатор по "внутренней политике" Борис Ларин видит проблемы этой сферы в том, что строительные компании якобы "отказываются работать по госзаказу в этой сфере, так как считают неприемлемыми условия контрактов". Кроме того, полковник Ларин считает, что развал программы также связан с тем, что "в законодательстве учтены социальные особенности этой категории людей - в одном доме допускается не более 20% квартир для передачи для людей со статусом сирот".

Аргументация чиновника выглядит сомнительной – каких-либо данных об отказах бизнеса от госконтрактов в этой области в публичной сфере не появлялось – напротив, она неофициально считается обладающей повышенной доходностью.

Однако, реальной причиной фактического развала важной социальной программы в Алтайском крае может быть системно поразившая ее коррупция. Маркером этого стал недавний (в апреле 2019 г.) приговор суда куратору этой программы в крайправительстве – бывшему начальнику Регионального жилищного управления (РЖУ) Татьяне Филатовой и ее подельникам - двум риелторам. Входившая в кабинет экс-губернатора Александра Карлина высокопоставленная чиновница получила 6 лет за мошенничество с квартирами для сирот. В ходе ее уголовного дела всплывала информация о возможном курировании этой преступной группы одним из влиятельных на Алтае политиков-единороссов, однако, в финале этот человек сумела выйти из прицела уголовного расследования.

Однако, уже в ходе дела группы Филатовой силовики были вынуждены реагировать на новую порцию жалоб по приобретенным РЖУ для сирот квартирам – преемников криминальной чиновницы вновь заподозрили в том, что они массово приобретали квартиры для сирот с признаками мошеннических схем.

Нет комментариев